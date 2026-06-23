EXCLUSIVO | Encontraron a los 64 niños haitianos que figuraban sin ubicación determinada en preinforme de Contraloría

23 jun. 2026 - 10:13 hrs.

Los 64 niños haitianos que aparecían sin ubicación determinada en un preinforme de la Contraloría General de la República fueron encontrados por las autoridades, según pudo confirmar Mega Investiga. El resultado de las diligencias será dado a conocer oficialmente este martes por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna.

El anuncio pone término a una de las principales interrogantes que surgieron tras la revelación del preinforme reservado elaborado por el organismo fiscalizador, documento que advirtió graves falencias en la capacidad del Estado para hacer seguimiento a menores extranjeros que ingresaron al país mediante mecanismos de reunificación familiar.

La alerta de Contraloría provocó preocupación pública debido a que 64 menores figuraban sin una ubicación determinada en los registros estatales revisados por el organismo. El hallazgo dio origen a una serie de diligencias administrativas y también a una investigación penal encabezada por la Fiscalía Centro Norte, que busca esclarecer eventuales irregularidades en los procesos de ingreso y seguimiento de niños haitianos en Chile.

Durante las últimas semanas, distintas instituciones del Estado desplegaron un trabajo de búsqueda y verificación destinado a establecer la situación actual de cada uno de los menores incluidos en la nómina. Según los antecedentes recopilados por Mega Investiga, las diligencias incluyeron cruces de información entre organismos públicos, revisión de registros migratorios, antecedentes educacionales y diversas pesquisas desarrolladas por la PDI.

El resultado de ese trabajo permitió determinar la ubicación de los 64 niños que aparecían observados en el preinforme de Contraloría. De acuerdo con fuentes conocedoras de las diligencias, la investigación logró reconstruir el paradero de cada uno de ellos y establecer su situación actual.

El hallazgo ocurre días después de que Mega Investiga lograra ubicar a dos adolescentes que integraban el listado elaborado por Contraloría. En ambos casos se constató que residían junto a sus familias en Chile, antecedente que ya anticipaba que parte del problema podía estar relacionado con deficiencias en los sistemas de registro y seguimiento más que con la desaparición efectiva de los menores.

Sin embargo, el hecho de que decenas de niños permanecieran durante años sin una trazabilidad clara en las bases de datos estatales abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de protección de la infancia, migraciones y la PDI.

Se espera que durante la presentación de este martes las autoridades entreguen detalles sobre dónde fueron encontrados los menores, cómo se logró reconstruir su ubicación y cuáles son las conclusiones preliminares derivadas de las diligencias realizadas. También deberían precisar si durante la revisión se detectaron casos que requieran medidas de protección adicionales o nuevas investigaciones.

Pese a que la totalidad de los niños habría sido ubicada, la investigación penal que dirige la Fiscalía Centro Norte continúa vigente. El Ministerio Público mantiene abiertas diversas líneas investigativas destinadas a determinar si existieron eventuales delitos o responsabilidades asociadas a las falencias detectadas por Contraloría en el seguimiento de menores extranjeros que ingresaron al país.

La ubicación de los 64 niños constituye, hasta ahora, el antecedente más relevante desde que el caso salió a la luz pública y representa un paso clave para aclarar uno de los episodios que más inquietud generó respecto de la capacidad del Estado para monitorear la situación de niños migrantes en territorio nacional.

Todo sobre Mega Investiga