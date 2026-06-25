EXCLUSIVO | "¡Suelten a mi hijo!": Las declaraciones del padre y testigos del crimen del niño de 12 años en San Bernardo

25 jun. 2026 - 15:05 hrs.

Las primeras declaraciones incorporadas a la investigación por el homicidio de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado durante el robo del vehículo en que viajaba junto a su padre y su tía, permiten reconstruir minuto a minuto el ataque que conmocionó al país.

Mega Investiga accedió al expediente de la causa, que reúne los testimonios de las víctimas directas y de testigos presenciales. Todos ellos describen un actuar extremadamente violento por parte del grupo que concretó la encerrona durante la madrugada del 23 de junio en la comuna de San Bernardo.

Para resguardar a las víctimas sobrevivientes, este medio mantiene bajo reserva sus identidades.

Según declaró el padre del menor ante los investigadores, todo ocurrió cerca de la 01:10 de la madrugada, cuando regresaban desde Argentina rumbo a Santiago. Tras ingresar a San Bernardo, decidieron detenerse unos instantes en la caletera de Avenida Presidente Jorge Alessandri para intercambiar al conductor del automóvil.

Fue en ese momento cuando apareció un vehículo blanco del que descendieron alrededor de seis jóvenes.

"Se nos atravesó un vehículo de color blanco, del cual descendieron alrededor de seis sujetos, con sus rostros cubiertos con capuchas y cubre boca. Eran jóvenes de entre 17 y 18 años", relató el padre en su declaración.

El hombre aseguró que tres de los atacantes fueron directamente hacia él.

"Dos portaban armas blancas tipo cuchillas (...) comenzaron a insultarme, me decían 'ándate conchet...' mientras me lanzaban cortes al cuerpo. Como yo sé defenderme, comencé a pelear con ellos, esquivando los cortes", declaró.

Mientras él intentaba contener la agresión, otros integrantes del grupo atacaban a la conductora del vehículo, su cuñada.

"No lograba sacarse el cinturón"

En medio del forcejeo ocurrió la secuencia que terminaría con la muerte de Alejandro.

El padre declaró que su hijo permanecía sentado en el asiento trasero derecho y, producto del nerviosismo, no conseguía liberarse del cinturón de seguridad.

"Mi hijo estaba tratando de sacarse el cinturón de seguridad para bajarse del vehículo, pero debido a su nerviosismo no lograba sacarse el cinturón", señaló.

Fue entonces cuando uno de los delincuentes puso en marcha el automóvil robado.

"Corrí tras el vehículo con la intención de sacar a mi hijo, pero no pude alcanzarlo (...) solo pude ver que mi hijo iba arrastrándose desde la puerta trasera derecha", declaró el padre.

La mujer que conducía el automóvil entregó una versión que coincide casi completamente con ese relato.

Explicó que los asaltantes la golpearon y la arrojaron al suelo antes de subirse al vehículo.

"Mi sobrino intentó bajarse del vehículo por el costado derecho, pero no logró quitarse el cinturón de seguridad, quedando enganchado. El sujeto dio marcha al vehículo (...) siendo mi sobrino arrastrado", declaró.

Agregó que ambos corrieron desesperadamente detrás del automóvil.

"Corrimos detrás gritándoles que soltaran a mi sobrino, que estaba siendo arrastrado, pero no detuvieron la marcha", relató.

La llamada que respondió un desconocido

Uno de los antecedentes que incorpora el expediente corresponde al intento por ubicar el teléfono celular del niño.

A las 01:43 horas, la mujer llamó al aparato.

Según declaró, contestó una voz masculina.

"Esa persona señaló que había encontrado el celular botado en una Copec", indicó en su testimonio,agregando que un funcionario policial incluso habló con quien contestó la llamada para pedirle que entregara el teléfono en la comisaría. Sin embargo, posteriormente el aparato dejó de responder y quedó apagado.

Mientras tanto, ambos seguían sin saber qué había ocurrido con Alejandro.

Poco después, ya en dependencias policiales, recibieron la noticia más devastadora. "Le avisaron a mi cuñada que habían encontrado a mi hijo (...) y que mi hijo estaba fallecido", declaró el padre.

La misma banda

El expediente también incorpora las declaraciones d una víctima de una encerrona ocurrida poco antes en un servicentro Shell de San Bernardo.

El conductor del vehículo robado aseguró que entre 5 y 6 jóvenes lo rodearon mientras cargaba combustible.

"Uno me exhibe un cuchillo (...) me gritaban 'bájate, entrega el auto'. Otro me decía 'te lo voy a pegar', haciendo alusión a que portaba un arma de fuego", declaró.

Según su relato, los asaltantes actuaban con coordinación y rapidez. "Me quitaron el anillo, la cadena, los aros, el portadocumentos y la llave del vehículo. Luego todos abordaron el automóvil", explicó.

La víctima aseguró que el grupo estaba integrado por adolescentes y jóvenes. "Sus edades fluctuaban entre los 13 o 14 años hasta unos 20 aproximadamente", declaró.

"Llegaron caminando"

El bombero que atendía el servicentro también prestó declaración.

Su testimonio coincide con el de la víctima respecto del número de participantes y del uso de armas blancas.

"Vi entre cinco a seis personas (...) dos portaban cuchillos. Llegaron caminando al servicentro y fueron directamente hacia el cliente", declaró.

El trabajador relató que los delincuentes obligaron al conductor a bajar del automóvil mientras lo amenazaban con apuñalarlo.

También confirmó que le sustrajeron dinero, cigarrillos, audífonos y la máquina de pago del servicentro, la que posteriormente fue encontrada abandonada por un tercero.

Otro antecedente que llamó la atención de los investigadores es que tanto la víctima del robo como el bombero coincidieron en describir que los integrantes del grupo aparentaban ser muy jóvenes y que, por su forma de hablar, les parecieron chilenos.

Las declaraciones forman parte del expediente con el que el Ministerio Público busca reconstruir el recorrido completo de la banda durante esa madrugada y establecer la participación individual de cada uno de los involucrados en una secuencia delictual que terminó con la muerte de Alejandro, de apenas 12 años.

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