Víctimas revelan cómo operaba red de tráfico de niños haitianos: "Me dijo que pidiera la reunificación familiar"

30 jun. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes incorporados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte revelan el impacto que tuvo en las familias haitianas la presunta organización criminal acusada de traficar migrantes bajo la apariencia de procesos de reunificación familiar.

Mega Investiga tuvo acceso exclusivo a las declaraciones de dos víctimas que pagaron millones de pesos para traer a sus hijos a Chile, pero cuyos niños terminaron retenidos durante meses en República Dominicana, sin poder ingresar al país y, en algunos casos, siendo posteriormente devueltos a Haití.

Los testimonios forman parte de la investigación liderada por la fiscal Carolina Suazo por asociación ilícita, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos que mantiene en prisión preventiva a Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, sindicados como dos de los líderes de la organización.

Viajes truncados

Uno de los declarantes es D.D. quien relató ante la fiscal Carolina Suazo que pagó más de $3 millones a Jean Chery, representante de Cananeen SpA, para concretar el viaje de su hija menor de edad hacia Chile. Sin embargo, el plan nunca resultó como le prometieron.

"Después de pagar más de tres millones de pesos a Jean Chery de la empresa Cananeen Spa para que mi hija menor de edad R. viajara a Chile, ella se quedó en República Dominicana y después la devolvieron a Haití. Ella no pudo viajar, estuvo seis o siete meses en una residencia para niños", declaró la víctima.

Según su testimonio, “Jean Chery me dijo que tenía que pedir la reunificación familiar. Jean Chery me dijo que el dinero era para comprar pasajes y para pagar a una persona para que viaje con ella”.

Junto con esto, detalló que “yo autoricé a Mith Mylove Laregistre para que viaje a Chile con mi hija, yo no la conocía. Me lo dijo Jean Chery”.

El padre aseguró que el imputado le explicó que el dinero sería utilizado para comprar los pasajes y pagar a la persona que trasladaría a la niña. Tras el fracaso del viaje, afirmó que sólo recuperó $1 millón en efectivo de los más de $3 millones desembolsados.

Finalmente, la menor de edad logró llegar a Chile tiempo después, viajando directamente desde Haití.

"Ocho meses en República Dominicana"

Una historia similar narró R.B. quien aseguró haber acudido en 2024 a la agencia MundoPam, de Ezechiel Rome, para traer a su hijo de ocho años desde Haití. De acuerdo con su declaración, pagó $2,7 millones por el servicio.

"Fui a la agencia de Ezequiel Rome porque él sabe de todo eso. Yo pagué $2.700.000", relató.

El viaje estaba programado para el 1 de octubre de 2024. Incluso, el padre viajó a Santiago para esperar la llegada de su hijo al aeropuerto. Sin embargo, mientras iba camino al terminal recibió una llamada de Rome.

"Me llamó Ezequiel Rome y me dice que el niño no viaja. Yo me preparé para ir a buscar a mi hijo y después el niño no viaja", declaró. El menor de tan solo 8 años quedó retenido en República Dominicana.

Según explicó, debió contratar un abogado en ese país para sacar al niño de un hogar administrado por el organismo de protección infantil CONANI.

"Después mi hijo se quedó en República Dominicana en una residencia de niños. Tuve que contratar un abogado en República Dominicana para sacarlo del hogar. Los padres de los niños que iban a viajar hicimos un grupo para comunicarnos", afirmó.

Añadió que su hijo permaneció cerca de ocho meses en ese país antes de regresar a Haití.

Dinero, autorizaciones y reunificación familiar

En su declaración, B. sostuvo que Ezechiel Rome le envió el pasaporte de la persona que acompañaría al menor para que firmara una autorización notarial, y que siempre le aseguró que la organización se encargaría de buscar al niño en Haití, trasladarlo a República Dominicana y luego llevarlo hasta Chile.

También afirmó que Rome le cobró un monto adicional para tramitar la reunificación familiar.

"Ezequiel me dijo que él se encargaba de tramitar la reunificación familiar en el Servicio de Migraciones. Lo tuvo listo como en un mes o menos. Por eso me cobró aparte $80.000", declaró.

La víctima señaló que, tras el fracaso del viaje, sólo recibió de vuelta $1.705.000, quedando pendiente la devolución de $995.000.

"Todo lo que pasó el niño es responsabilidad de ellos", afirmó.

Estos antecedentes se incorporan a la investigación que dirige la Fiscalía Centro Norte y que sostiene que la organización captaba a padres haitianos residentes en Chile, les cobraba millonarias sumas por supuestos procesos de reunificación familiar y organizaba el traslado de menores utilizando una ruta que incluía el ingreso clandestino a República Dominicana antes de intentar su llegada a Chile.

Según la imputación del Ministerio Público, la red habría movilizado más de $800 millones mediante este esquema.