Guerra narco en Cartagena: La disputa entre "Los Farfán" y "Los Cholas" que dejó 5 homicidios en un trimestre
29 jun. 2026 - 23:00 hrs.
Mega Investiga reveló la brutal guerra entre dos bandas narco que aterrorizó a Cartagena: Los Farfán y Los Cholas. Balaceras, homicidios y una mujer quemada viva son parte de lo ocurrido.
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