Video muestra traslado de Dayonis Orozco a Chile: Miembro del Tren de Aragua es acusado por el crimen de Ronald Ojeda

02 jul. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) inició este jueves el traslado a Chile de Dayonis Junior Orozco Castillo, alias "Boti" o "Botija", acusado por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, además de una causa por asociación ilícita en el marco de la investigación contra la organización criminal Tren de Aragua.

La llegada de Orozco coincide con una jornada clave para la investigación liderada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, ya que este jueves también comenzó en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de preparación de juicio oral por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda y otros delitos atribuidos a la célula "Los Piratas" del Tren de Aragua.

Esposado y escoltado en todo momento

El equipo especializado de la PDI viajó durante la noche a Colombia a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y aterrizó cerca de las 08:30 horas en Bogotá, donde se inició el proceso de extradición para trasladar al imputado a territorio nacional.

Dayonis Orozco fue trasladado bajo una estricta custodia desde un vehículo de la policía colombiana hasta la aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), esposado y escoltado en todo momento por funcionarios, en el marco del proceso de extradición que lo llevará a enfrentar a la justicia chilena.

Orozco figura entre los acusados incluidos en esta investigación y deberá enfrentar a la justicia chilena por su presunta participación en el crimen del exmilitar venezolano, uno de los casos más emblemáticos vinculados al avance del Tren de Aragua en Chile.