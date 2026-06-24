"El Estado tenía el deber de protegerlo": Viuda e hijo de Ronald Ojeda presentarán demanda civil contra el Estado de Chile

24 jun. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

La viuda y el hijo de Ronald Ojeda, exteniente venezolano secuestrado y asesinado en Santiago en febrero de 2024, presentarán una demanda civil en contra del Estado de Chile.

La demanda de indemnización de perjuicios busca que los tribunales determinen la eventual responsabilidad del Estado chileno, al considerar que existirían antecedentes de falta de servicio e incumplimiento del deber de protección hacia una persona reconocida como "refugiada política".

"El Estado tenía el deber de protegerlo. Tenía la obligación de garantizar que una persona perseguida políticamente, a quien se le otorgó refugio, estuviera a salvo en territorio chileno. Eso no ocurrió", indicó Rodrigo Valdivia, abogado patrocinante.

La acción judicial de la familia de Ronald Ojeda

El gobierno chileno le había otorgado a Ojeda la residencia definitiva y el compromiso de no devolución como parte de su protección como refugiado.

Pese a esto, el exuniformado fue sacado de su departamento en Independencia el 21 de febrero de 2024 por hombres armados que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Su cuerpo fue encontrado días después en Maipú, oculto bajo una capa de cemento.

La entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció públicamente que Chile cumplió sus obligaciones legales, aunque admitió que aquello no fue suficiente para evitar el crimen.

En este caso, según indica Valdivia, los tribunales no están impedidos para revisar si existió responsabilidad civil del Estado por falta de servicio.

"La responsabilidad del Estado no exige acreditar una acción directa de sus órganos. Basta demostrar falta de servicio, omisión o incumplimiento del deber de protección. En este caso, estimamos que existen antecedentes graves que deben ser conocidos y resueltos por los tribunales", indicó Valdivia.

Qué busca la demanda

La acción judicial busca una indemnización económica para la viuda y el hijo de Ojeda, además de que la justicia se pronuncie sobre el deber de protección del Estado hacia las personas reconocidas como refugiadas.

Sobre el caso que ha sido descrito como uno de los crímenes con motivación política más graves investigados en nuestro país, la Fiscalía ha sostenido que habría sido organizado desde Venezuela con participación de integrantes del Tren de Aragua.

En marzo de 2025, antecedentes de la causa incluso fueron presentados ante la Corte Penal Internacional.