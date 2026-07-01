Masivo copamiento en La Florida: despliegan a más de 300 funcionarios municipales en el eje Vicuña Mackenna y estaciones del Metro

01 jul. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo de copamiento policial se desplegó en las cercanías de estaciones de metro y el eje de Vicuña Mackenna, en la comuna de La Florida. La estrategia, orientada a intervenir puntos críticos de tránsito de personas y fiscalizar el comercio ambulante, movilizó en terreno una fuerza conjunta compuesta por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y más de 300 funcionarios de la seguridad municipal local.

La actividad en terreno estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el alcalde de La Florida, Daniel Reyes; y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quienes coordinaron el inicio de los controles vehiculares y de identidad aleatorios desde las cercanías de las estaciones Vicente Valdés y Bellavista de La Florida.

Las declaraciones de las autoridades

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que este despliegue forma parte de una planificación que se está replicando en distintas zonas de la capital:

“El Presidente nos pidió estar en terreno, sobre todo en estos operativos focalizados en encerronas, turbazos y robos violentos en domicilios que requieren de presencia, pero también de investigación (...). Este es un fortalecimiento operativo preventivo que inició la semana pasada y que ha sido constante todos los días por parte de Carabineros".

Por su parte, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, detalló el propósito de concentrar los recursos municipales en estos puntos de fiscalización y cómo ha variado el escenario delictual en la comuna:

"La idea es precisamente poder detectar no solo incivilidades, sino también la comisión de delitos. Muchas veces en los controles vehiculares detectamos vehículos que mantienen encargos vigentes o no cuentan con su documentación al día y que se utilizan para la comisión de delitos (...). Hoy día estamos conviviendo con un fenómeno delictual distinto, que son básicamente los abordazos y los turbazos".

En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, relevó la importancia de la colaboración técnica entre el gobierno y los municipios para la recuperación del espacio público:

"Estamos acompañando codo a codo a Carabineros y también a aquellas municipalidades que han decidido colaborar de manera responsable en el combate a la delincuencia (...). La ciudadanía nos necesita unidos hoy día, incluso más allá de diferencias políticas que puedan existir".

Intervención del espacio público

El operativo centró sus esfuerzos en el perímetro de mayor tránsito peatonal del sector sur de Santiago. Según explicaron las autoridades locales, las inspecciones buscan mitigar la ocurrencia de delitos asociados al comercio informal y los abordazos. Para sostener estas intervenciones en el tiempo, la Delegación Presidencial confirmó de manera complementaria la asignación regional de 9.500 millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y 2.500 millones adicionales destinados de forma exclusiva a luminarias y mejoramiento de entornos comunitarios en la Región Metropolitana.