Tenía munición de guerra en su domicilio: Detienen a presunto autor de homicidio ocurrido afuera de local nocturno en La Florida

28 jun. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó la detención del presunto autor de un homicidio ocurrido en diciembre de 2025 en las afueras de un local nocturno en la comuna de La Florida.

El procedimiento fue realizado por personal del OS9, que tras meses de investigación logró ubicar al sospechoso, un hombre chileno de 22 años.

De acuerdo con los antecedentes recopilados mediante cámaras de seguridad y otras diligencias, el sujeto habría participado en una discusión al interior del recinto antes de salir del lugar. Luego volvió con un arma y disparó contra la víctima, quien también tenía 22 años y falleció posteriormente en el Hospital de La Florida.

Según informó Carabineros, el crimen ocurrió el 19 de diciembre pasado cerca de las 02:30 horas. El imputado habría efectuado “en primera instancia un disparo al aire y posteriormente otro a una distancia no más allá de dos metros”, lo que provocó lesiones que terminaron con la muerte de la víctima.

La investigación permitió establecer que, al momento del homicidio, el detenido se encontraba bajo la medida de libertad vigilada por un delito relacionado con porte de armas.

Durante el operativo, Carabineros allanó el domicilio del sospechoso, quien no se encontraba en el lugar al momento de la llegada policial. Sin embargo, fue ubicado a pocos metros de la vivienda junto a otro sujeto, con quien presuntamente estaría coordinando un nuevo delito relacionado con robo de vehículos.

Respecto a los elementos encontrados, el teniente Fernando Martínez indicó que “se encontraron en su domicilio 39 cartuchos calibre 5.56, que son calibres de guerra”.

El detenido quedó en prisión preventiva y el tribunal fijó un plazo de 100 días para desarrollar la investigación del caso.