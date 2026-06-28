Sorprenden a cinco sujetos con armas y pasamontañas en un vehículo en Peñaflor
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
Carabineros de la Subcomisaría Malloco detuvieron a cinco sujetos que fueron sorprendidos a bordo de un vehículo con armas y pasamontañas en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.
Mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos, controlaron un vehículo luego de que su conductor no respetara una señal de "Pare".
Al proceder a la fiscalización de los ocupantes, el personal policial observó sobre los asientos posteriores un arma blanca junto a un gorro pasamontaña de color negro.Ir a la siguiente nota
También se constató que bajo el pasamontañas se mantenía oculta una pistola Beretta, calibre 6,35 mm, la cual figura inscrita para defensa personal a nombre de una persona fallecida en el año 1990.
Por lo mismo, se procedió a la detención de los ocupantes del vehículo, todos chilenos, cuatro adultos y uno menor de edad.
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