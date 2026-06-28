Sorprenden a cinco sujetos con armas y pasamontañas en un vehículo en Peñaflor

28 jun. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Subcomisaría Malloco detuvieron a cinco sujetos que fueron sorprendidos a bordo de un vehículo con armas y pasamontañas en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.

Mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos, controlaron un vehículo luego de que su conductor no respetara una señal de "Pare".

Al proceder a la fiscalización de los ocupantes, el personal policial observó sobre los asientos posteriores un arma blanca junto a un gorro pasamontaña de color negro.

También se constató que bajo el pasamontañas se mantenía oculta una pistola Beretta, calibre 6,35 mm, la cual figura inscrita para defensa personal a nombre de una persona fallecida en el año 1990.

Por lo mismo, se procedió a la detención de los ocupantes del vehículo, todos chilenos, cuatro adultos y uno menor de edad.