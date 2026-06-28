Carabineros de Biobío dieron positivo a test de drogas: Dos fueron dados de baja por consumo de remedio sin receta médica

28 jun. 2026 - 03:03 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco Carabineros de la Región del Biobío dieron positivo en un test de droga preventivo; uno de ellos es un prefecto, un alto mando de la zona.

Dos de estos cinco policías fueron dados de baja. En sus pruebas se encontraron medicamentos que solo se obtienen con receta médica y los funcionarios no la tenían.

¿Qué dijo Carabineros sobre funcionarios que dieron positivo a test de drogas?

"Son cinco casos, dos de ellos fueron dados de baja, porque la prueba arrojó una sustancia que requiere receta médica, y estos carabineros no la tenían, por lo tanto, no tenían ningún tratamiento", explicó el general jefe de Zona del Biobío, Renzo Miccono.

"Hay dos casos, se está verificando si la receta médica que ellos presentaron coincide con el test arrojado. Y en el tercer caso, estamos esperando la contramuestra, que es la del prefecto", agregó.

Una de las sustancias encontradas en las muestras fue la fentermina. Este medicamento, similar a las anfetaminas, actúa como supresor del apetito y se usa en adultos para bajar de peso a corto plazo, siempre bajo prescripción médica.

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