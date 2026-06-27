Bus volcó en la Ruta 5 Sur a la altura de Rosario: Se reportan 18 personas heridas

27 jun. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus volcó la tarde de este sábado en el kilómetro 109 de la Ruta 5 Sur, a la altura de Rosario, en la región de O'Higgins, hecho que dejó 18 personas heridas con lesiones de diversa consideración.

Según información del corresponsal en la zona, Daniel Bahamondes, el conductor perdió el control del bus, por lo que terminó impactando una barrera de contención.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas por este accidente.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente coronel Luis Rebolledo explicó que "en el lugar un bus interprovincial volcó hacia un costado. En el interior llevaba 30 pasajeros. Hasta el momento, tenemos 18 lesionados de diversa gravedad, los que han sido trasladados hasta los hospitales de Rengo y Rancagua".

"En este momento se está procediendo con un corte parcial de la ruta y se han llamado los movilistas a tomar las precauciones y rutas alternativas", concluyó la autoridad policial.

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