Turista extranjero fue atacado por jauría de perros en Valparaíso: Vecinos piden medidas ante nuevos episodios

27 jun. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un turista norteamericano fue atacado por una jauría de perros mientras recorría el sector patrimonial de Valparaíso, hecho que generó preocupación entre vecinos y comerciantes del Cerro Concepción.

El episodio ocurrió en calle Papudo, cuando el visitante se separó de su grupo turístico y comenzó a caminar por el sector. Según se observa en registros de cámaras de seguridad, en un primer momento un perro se acercó al hombre y comenzó a morderlo, situación a la que posteriormente se sumaron otros tres animales.

La situación terminó cuando un conductor llegó hasta el lugar, intercedió con su vehículo y ayudó al afectado a ponerse a salvo. El hombre resultó con una mordedura en una de sus manos y fue asistido por personal de salud, aunque no presentó una denuncia ante Carabineros.

Desde la junta de vecinos del Cerro Concepción señalaron que existe preocupación por la presencia de estos animales en el sector y alertaron que anteriormente ya se habrían registrado ataques.

Enzo Gallardo, presidente de la junta de vecinos, explicó que “la problemática nuestra es que en el paseo hay cuatro perros que están al lado de un hotel y que les dan de comer. Esos perros ya hace unos meses atacaron a vecinos del mismo sector”.

El dirigente agregó que la preocupación aumenta por la gran cantidad de turistas y familias que circulan por la zona. “Muchos turistas pasan, hoy día pasan niños. Entonces, cuando ataquen a un niño, el trauma que le van a generar es tremendo”, señaló.

Gallardo indicó además que estos animales no tendrían dueño identificado y cuestionó que sean considerados perros comunitarios. “No tienen dueño. Cuando yo conversé con la gente del hotel me dijeron que eran comunitarios, pero comunitarios no son, porque se supone que todo el mundo les da comida. Aquí solamente ellos les dan comida”, afirmó.

Los vecinos esperan que se puedan adoptar medidas para retirar a los animales del lugar y evitar nuevos ataques, mientras continúan las coordinaciones con autoridades municipales y ambientales para buscar una solución.