"Ley Alejandro": Familia de menor fallecido en encerrona pide justicia y propone cambios en la ley

27 jun. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la familia y los cercanos del niño que murió en una encerrona se reunieron con la prensa para agradecer el apoyo recibido durante los últimos días.

En medio de la despedida y el proceso de duelo, sus familiares plantearon la necesidad de impulsar cambios legales para evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

“Creemos que quienes hicieron esto deben responder por el daño causado”, señaló el padre del menor.

Además, propusieron crear una iniciativa denominada “Ley Alejandro”, que busca establecer condenas efectivas para quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia, independiente de la edad de los involucrados.

“También queremos que la muerte de mi bebé impulse un cambio para que ninguna otra familia tenga que vivir algo que recién comenzamos a vivir, este dolor. Por eso creemos necesario proponer una ley que se llame Alejandro”, expresó.

La familia también planteó la necesidad de revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, argumentando que actualmente no entrega respuestas suficientes frente a delitos de esta gravedad.

“Carabineros creo que hace su trabajo, pero hay jueces que lamentablemente no hacen la pega”, afirmaron.

Junto con pedir justicia, los cercanos a Alejandro propusieron que "exista una pensión provisoria que permita a la víctima y su familia salir adelante mientras logran reinsertarse en su vida laboral y social”.

La muerte del niño generó conmoción a nivel nacional y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad, las encerronas y la responsabilidad de los menores involucrados en delitos violentos.