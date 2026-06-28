De exjefe policial venezolano a líder de banda criminal: PDI desarticula organización dedicada al "marcaje" bancario

28 jun. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda criminal dedicada al robo a personas que retiraban dinero desde entidades bancarias, organización que era liderada —aún está en investigación-, por un exintegrante de la policía civil de Venezuela.

Según explicó el subprefecto René Quintanilla, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI, uno de los detenidos mantenía una notificación roja de Interpol emitida por Venezuela en 2019, tras ser requerido por un delito de homicidio calificado en contexto de sicariato.

La investigación permitió establecer que la banda operaba mediante un sistema de “marcaje” al interior de los bancos. Dos integrantes identificaban a las personas que retiraban dinero y entregaban sus características a través de grupos de WhatsApp, mientras otros sujetos esperaban en el exterior para concretar los asaltos.

“Los roles están definidos”, explicó Quintanilla, detallando que los integrantes se comunicaban en tiempo real mediante aplicaciones y coordinaban cada movimiento para atacar a sus víctimas.

Entre los objetivos de la organización estaban principalmente adultos mayores, a quienes consideraban víctimas más vulnerables. Sin embargo, pese a esa selección, la PDI indicó que los sujetos actuaban con extrema violencia: en dos hechos investigados, dos víctimas resultaron heridas con disparos en sus extremidades.

La banda utilizaba motocicletas y vehículos de apoyo para escapar tras los robos. Además, cambiaban constantemente sus prendas de vestir para dificultar su identificación en eventuales controles policiales.

Según explicó el subprefecto Quintanilla, los integrantes llevaban varias prendas de cambio para modificar su apariencia. “Se preocupaban de tener vestimenta debajo, tres poleras y un polerón característico. Si avisaban de dos sujetos vestidos de negro, al controlarlos podían sacarse esa ropa y ya no coincidían con la descripción entregada”, detalló.

Para lograr la detención de los cuatro integrantes, la PDI realizó un amplio análisis de cámaras de seguridad, revisando cerca de 23 kilómetros de registros obtenidos desde distintas comunas, incluyendo cámaras municipales, comerciales y particulares.

Los detenidos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados, mientras continúa la investigación para establecer la participación de otros posibles integrantes de la organización.

Desde la PDI entregaron recomendaciones para quienes necesiten retirar grandes sumas de dinero, como preferir medios electrónicos, vale vista o realizar estos trámites acompañados y tomando medidas de resguardo.