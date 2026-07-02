Gobierno propone que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos por delitos graves

02 jul. 2026 - 05:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció que pondrá discusión inmediata al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que busca endurecer las sanciones para menores que cometan delitos de mayor gravedad.

Entre los principales cambios, la propuesta contempla que adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos cuando sean imputados por alguno de los 17 delitos incluidos en un catálogo definido por la iniciativa.

¿Qué cambios propone el proyecto?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Ejecutivo presentará indicaciones para fortalecer la iniciativa que ya se tramita en el Congreso.

"Tal como lo anunció hoy el ministro de Justicia, vamos a poner discusión inmediata a un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso, pero haciéndole una serie de indicaciones", señaló.

Entre las principales modificaciones que impulsa el Gobierno se encuentran:

Permitir que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos por un catálogo de 17 delitos graves, siempre que el fiscal lo solicite y un juez lo autorice.

por un catálogo de 17 delitos graves, siempre que el fiscal lo solicite y un juez lo autorice. Eliminar el beneficio de irreprochable conducta anterior para adultos que fueron condenados siendo menores por esos delitos.

para adultos que fueron condenados siendo menores por esos delitos. Aumentar hasta 10 años el máximo de las penas aplicables a menores de 16 años que cometan alguno de esos ilícitos.

que cometan alguno de esos ilícitos. Trasladar a cárceles de adultos a condenados que cumplan 18 años, cuando el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil recomiende esa medida.

¿Qué delitos considera la iniciativa?

El catálogo de 17 delitos incluye secuestro, secuestro de menores, violación, abuso sexual calificado, parricidio, homicidio simple y calificado, robo con violencia, robo con intimidación, robo calificado, incendio con resultado de muerte o lesiones, colocación de artefactos explosivos y homicidios o lesiones contra funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería, además de cualquier delito cuya pena sea presidio perpetuo.

El Ejecutivo decidió acelerar la tramitación de la iniciativa luego del asesinato de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió durante una encerrona en San Bernardo. Por ese caso permanecen detenidas seis personas, entre ellas dos adolescentes de 17 años.