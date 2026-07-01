Proyecto de ley busca ampliar permisos y fuero por muerte de familiares: Los detalles de la iniciativa

01 jul. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La pérdida de un ser querido es, sin duda, uno de los episodios más complejos e impactantes en la vida de cualquier persona. Sus consecuencias trascienden el dolor emocional profundo; impactan de forma directa la salud mental, alteran la estructura del hogar y traen consigo una pesada carga de trámites administrativos, sucesorios y judiciales.

Frente a esta realidad, la legislación laboral en Chile ha respondido históricamente bajo una lógica de ausencia inmediata. Sin embargo, la evidencia en salud mental demuestra que el duelo no es un proceso instantáneo ni uniforme.

Pensando en ello, un grupo de parlamentarios —los senadores Núñez, Balladares, Cruz-Coke, Moreira y Saavedra— impulsó una moción legislativa que busca perfeccionar el Código del Trabajo para brindar un verdadero acompañamiento, flexibilidad y protección a los trabajadores en momentos de máxima vulnerabilidad.

¿Cuál es la idea matriz del proyecto?

El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la protección laboral de quienes sufren la muerte de un familiar cercano. No se busca sobrecargar a los empleadores ni reorganizar de forma drástica el régimen laboral actual, sino introducir mejoras limitadas, proporcionales y compatibles con la realidad de las empresas.

La meta es avanzar hacia la conciliación trabajo-familia y resguardar la salud mental de los trabajadores.

Las principales modificaciones al Código del Trabajo

El proyecto contempla cambios específicos al artículo 66 de la normativa laboral actual, enfocados en extender los días de permiso, duplicar los periodos de fuero y otorgar herramientas de adaptabilidad horaria.

Extensión de los permisos inmediatos

Se proponen aumentos clave en los días corridos y hábiles de permiso pagado según el grado de parentesco.

Fallecimiento de hijos : Sube de 10 a 15 días corridos

: Sube de 10 a 15 días corridos Fallecimiento de cónyuge o conviviente civil : Sube de 7 a 10 días corridos.

: Sube de 7 a 10 días corridos. Fallecimiento de un hijo en período de gestación : Sube de 7 a 10 días hábiles.

: Sube de 7 a 10 días hábiles. Fallecimiento de padre, madre o hermano(a): Sube de 4 a 5 días hábiles.

Duplicación del fuero laboral

Para otorgar mayor estabilidad y tranquilidad económica en pleno proceso de reestructuración familiar, el proyecto duplica el fuero laboral de uno a dos meses en los casos de fallecimiento de un hijo, cónyuge o conviviente civil.

Días hábiles adicionales y flexibles

Tratándose de la pérdida de un hijo, hijo en gestación, cónyuge o conviviente civil, se añaden 5 días hábiles extra de permiso pagado. Estos días podrán utilizarse de forma continua o discontinua durante los 12 meses posteriores al deceso.

Su finalidad es dar un respiro legal para realizar trámites de sucesión, asistir a apoyo psicológico, atender asuntos judiciales o acompañar a otros miembros del núcleo familiar

Adaptabilidad y teletrabajo

Durante los dos meses posteriores al doloroso evento, el trabajador podrá solicitar formalmente medidas temporales de adaptación de jornada, distribución del tiempo o teletrabajo, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita.

El empleador tendrá la obligación de evaluar la solicitud de buena fe y responder fundadamente en un plazo de 5 días hábiles.

Garantía de no menoscabo

Para dar total seguridad a las y los trabajadores, la propuesta legal es tajante: el ejercicio de cualquiera de estos nuevos derechos no podrá disminuir las remuneraciones, alteraciones unilaterales del contrato, represalias, medidas disciplinarias ni actos de discriminación por parte de la empresa.

Con este proyecto, la legislación laboral chilena busca ponerse al día con las demandas humanas y sociales más profundas, reconociendo que asegurar el empleo y el salario es vital, pero que el resguardo de la dignidad humana en momentos de dolor es un deber impostergable del sistema legal.

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