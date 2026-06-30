Indemnización tras término de contrato: ¿Cómo se cuentan los años?

30 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Perder el trabajo es una situación difícil, y conocer los derechos que te corresponden puede hacer una diferencia importante. Uno de los beneficios más relevantes al momento del despido es la indemnización por años de servicio, un pago al que tienen acceso los trabajadores bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, hay una regla clave que muchos desconocen: la forma en que se cuentan los años puede determinar si recibes o no ese dinero. La Dirección del Trabajo (DT) explica en detalle cómo opera este beneficio y cuándo corresponde su pago.

¿Cuándo tienes derecho a la indemnización?

Según la normativa laboral vigente, para acceder a este beneficio deben cumplirse dos condiciones: que el contrato haya estado vigente al menos un año y que el empleador haya puesto término a la relación laboral en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, por necesidades de la empresa, del establecimiento o del servicio, o bien por desahucio.

Si se cumplen esas condiciones, el empleador está obligado a pagar 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio, o la cantidad que hayan acordado contractualmente. El monto máximo que puede pagarse equivale a 330 días de remuneración.

El detalle que puede hacerte perder el beneficio: cómo se cuenta el año

Aquí está el punto más crítico y el que más confusiones genera. Según la Dirección del Trabajo, el año se cuenta desde un día determinado hasta el mismo día del mes doceavo. Dicho de otro modo: si te contrataron el 1 de abril de 2024, el año se cumple recién el 1 de abril de 2025. Si te despiden el 31 de marzo de 2025, el contrato no habrá completado un año y no tendrás derecho a la indemnización. Un día de diferencia puede ser determinante.

¿Qué pasa con las fracciones de año?

Una vez superado el primer año de contrato, la ley contempla una regla adicional: toda fracción de tiempo superior a seis meses se cuenta como un año completo de antigüedad.

Esto significa que si llevas, por ejemplo, un año y siete meses trabajando en la empresa al momento del despido, ese período adicional de siete meses se considerará como un segundo año, dándote derecho a dos meses de indemnización en lugar de uno.

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