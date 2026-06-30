Carabineros abre nuevas ofertas laborales con sueldos de hasta $2 millones: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

30 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile anunció nuevas ofertas laborales dirigidas a personal civil en distintas regiones del país.

La entidad informó que las remuneraciones ofrecidas van desde los $628.198 hasta los $2.394.003, según el cargo.

Las oportunidades laborales buscan trabajadores que puedan desempeñarse en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Carabineros?

Las vacantes disponibles son:

Telefonista. Vacantes: 1. Sueldo: $956.644.

Técnico en Cocina. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Estafeta. Vacantes: 1. Sueldo: $628.198.

Ingeniero en Informática. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Peluquero. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $996.426.

Servicio mantención de cuarteles. Vacantes: 1. Sueldo: $1.078.769.

Servicio de mantención de cuarteles. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Analista. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Asistente de guardia. Vacantes: 1. Sueldo: $1.054.222.

Garzón. Vacantes: 1. Sueldo: $628.198.

Estafeta. Vacantes: 1. Sueldo: $686.159.

Enfermero(a) universitario(a). Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Asesor/a. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Telefonista. Vacantes: 1. Sueldo: $686.159.

Kinesiólogo. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Periodista. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Auxiliar contable. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Educador/educadora diferencial. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Asistente de guardia. Vacantes: 1. Sueldo: $1.054.222.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $1.435.585.

Técnico mecánico. Vacantes: 1. Sueldo: $1.157.694.

Fonoaudiólogo. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Técnico en Informática. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Sastre. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Técnico Operador de Planta. Vacantes: 1. Sueldo: $1.054.222.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Terapeuta Ocupacional. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Técnico mecánico. Vacantes: 1. Sueldo: $1.099.213.

Psicólogo. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $968.979.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $941.531.

Archivero. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Terapeuta ocupacional. Vacantes: 1. Sueldo: $2.394.003.

Apoyo Técnico Micc. Vacantes: 1. Sueldo: $1.157.694.

Técnico mecánico. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Técnico en Cocina. Vacantes: 1. Sueldo: $923.711.

Enfermero(a) universitario(a). Vacantes: 1. Sueldo: $2.394.003.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Apoyo técnico Micc. Vacantes: 1. Sueldo: $1.069.973.

Educador/educadora diferencial. Vacantes: 1. Sueldo: $2.394.003.

Técnico mecánico. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Archivero. Vacantes: 1. Sueldo: $968.978.

Asesor criminalístico. Vacantes: 1. Sueldo: $1.820.539.

Administrativo. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Operador telefónico. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Administrativo. Vacantes: 4. Sueldo: $859.189.

Peluquero. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Servicio mantención de cuarteles. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Técnico en Cocina. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Servicio mantención de cuarteles. Vacantes: 1. Sueldo: $859.189.

Técnico en cocina. Vacantes: 1. Sueldo: $923.771.

Servicio mantención de cuarteles. Vacantes: 1. Sueldo: $941.531.

Telefonista. Vacantes: 1. Sueldo: $628.198.

Servicio Mantención de Cuarteles. Vacantes: 1. Sueldo: $914.084.

¿Cómo postular a los trabajos de Carabineros de Chile?

Todas las ofertas laborales de Carabineros se encuentran disponibles en el sitio web oficial de postulaciones de la institución (en este enlace).

Las últimas vacantes se habilitaron este viernes 26 de junio y estarán abiertas hasta el domingo 12 de julio.

Quienes deseen postular deben ingresar al enlace, donde podrán revisar los requisitos de cada cargo, la documentación solicitada y los plazos establecidos para cada proceso de selección.

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