¿Buscas trabajo? Dunkin' ofrece más de 130 vacantes en Chile: revisa los cargos y ciudades disponibles

26 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En medio de un escenario laboral desafiante, una reconocida cadena internacional de cafeterías abrió decenas de oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Se trata de Dunkin', que actualmente mantiene 135 ofertas de trabajo disponibles en Chile, con vacantes tanto para quienes buscan su primer empleo como para perfiles profesionales y cargos de jefatura.

Las postulaciones abarcan jornadas part time y full time, además de cargos administrativos, operacionales y de liderazgo, distribuidos en ciudades como Santiago, Concepción, Antofagasta, San Antonio y otras localidades del país.

¿Qué empleos está ofreciendo Dunkin'?

De acuerdo con las vacantes publicadas, algunas de las ofertas disponibles corresponden a puestos en cafeterías y locales comerciales, entre ellos:

Subencargado de cafetería 30 horas en Peñalolén .

. Operario/a de cafetería part time en Vitacura.

Subencargado de local en Santiago Centro.

en Santiago Centro. Encargado de turno en Providencia .

. Sub encargado 30 horas en Concepción.

Operarios de cafetería en Parque Arauco y Mall Apumanque.

Operarios multifuncionales para Jimmy John's en el sector oriente.

el sector oriente. Subgerente de local en Antofagasta.

de local en Antofagasta. Sub encargado para el A eropuerto de Santiago.

de Santiago. Subencargado en San Antonio.

Gerente de local en La Montaña, Lampa

Pero las oportunidades no se limitan a la atención de público. La empresa también mantiene búsquedas para cargos corporativos y especializados.

Vacantes profesionales y administrativas

Entre los puestos publicados aparecen ofertas para áreas estratégicas y de gestión, como:

Analista Senior de Control de Gestión.

de Control de Gestión. Analista de Prevención de Riesgos.

Analista de Reclutamiento y Selección.

Community Manager.

Cargos administrativos y de apoyo corporativo.

La mayoría de estas posiciones se encuentran en la Región Metropolitana, aunque existen oportunidades en distintas zonas del país.

¿Qué beneficios ofrece la empresa?

Según las descripciones de las vacantes, Dunkin' destaca beneficios como horarios flexibles, capacitación continua, posibilidades de crecimiento interno, colación, uniforme corporativo y acceso a convenios mediante cajas de compensación. Además, en algunos cargos no se exige experiencia previa.

¿Dónde revisar las 135 ofertas disponibles?

Quienes estén interesados en postular pueden revisar el listado completo de vacantes disponibles a través de la plataforma de empleo donde Dunkin' mantiene publicadas sus búsquedas laborales.

Actualmente, la compañía cuenta con 135 puestos disponibles a lo largo de Chile, incluyendo oportunidades part time, full time, administrativas y de liderazgo, por lo que los interesados pueden revisar periódicamente las publicaciones para encontrar la vacante que mejor se adapte a su perfil.