Multinacional SGS Chile abre nuevas ofertas laborales: Revisa los cargos disponibles y cómo postular
- Por Cristian Latorre
La empresa multinacional SGS Chile, especializada en inspección, verificación, ensayos y certificación para distintas industrias, anunció nuevas ofertas laborales en distintas regiones del país.
La compañía, que cuenta con más de 2600 oficinas y laboratorios alrededor del mundo, ofrece oportunidades laborales en Chile para las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos.
Las ofertas contemplan múltiples áreas de trabajo, que incluyen laboratorio; ventas y atención al cliente; certificación, consultoría y capacitación; además de funciones de dirección, administración general y soporte, entre otras.
¿Cuáles son las ofertas laborales de SGS en Chile?
Al 25 de junio de 2026, algunas de las vacantes disponibles en SGS Chile son:
- Supervisor de Operaciones
- Técnico en Muestreo
- Técnico en Terreno Ambiental
- Jefe de Seguridad
- Jefe de Calidad
- Ingeniero Mecánico
- Ingeniero Civil
- Analista de Laboratorio
- Analista Químico
- Prevencionista de Riesgos
- Auxiliar de Aseo
- Encargado de Finanzas
- Y más
¿Cómo postular a los trabajos en SGS Chile?
Todas las ofertas laborales de SGS Chile se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la compañía (en este enlace).
En la plataforma, las vacantes están organizadas por área de trabajo y pueden filtrarse según ciudad, tipo de contrato o nombre del cargo.
Para postular, los interesados deben hacer clic en la opción “Me interesa” y completar el formulario correspondiente dentro del sistema de la empresa.
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