Empleos Públicos ofrece nuevas vacantes en el Ministerio del Deporte: Sueldos llegan hasta $1,9 millones

24 jun. 2026 - 18:00 hrs.

El portal Servicio Civil de Chile, a través de su plataforma Empleos Públicos, mantiene disponible de forma permanente una serie de ofertas laborales para quienes deseen incorporarse al sector público en Chile.

En este caso, se han publicado nuevas vacantes para el Ministerio del Deporte, con sueldos que, en algunos casos, se acercan a los $2 millones de pesos brutos mensuales, dependiendo del cargo y los requisitos exigidos.

Cargos disponibles en el Ministerio del Deporte

Actualmente, destacan tres ofertas laborales que requieren experiencia previa y el cumplimiento de distintas condiciones específicas:

Supervisor(a) de Operaciones en la Unidad de Operaciones del Parque Estadio Nacional, con un sueldo bruto de $1.908.495.

en la Unidad de Operaciones del Parque Estadio Nacional, con un sueldo bruto de $1.908.495. Auxiliar de Mantenimiento en el Centro Elige Vivir Sano Logaví, en la región del Maule, con un sueldo bruto de $713.014.

en el Centro Elige Vivir Sano Logaví, en la región del Maule, con un sueldo bruto de $713.014. Entrenador(a) de Canotaje categoría juvenil para el programa Promesas Chile en San Pedro de la Paz, región del Biobío, con un sueldo bruto mensual de $870.000.

¿Cómo postular a los empleos públicos?

Para postular a estas vacantes es necesario contar con una cuenta en el sitio de Empleos Públicos del Servicio Civil (en este enlace)

El proceso consiste en ingresar a la plataforma, seleccionar la opción “Ministerio” ubicada en el menú lateral izquierdo y luego elegir el Ministerio del Deporte.

Posteriormente, se debe escoger el cargo de interés y hacer clic en “postular a la convocatoria”, iniciando sesión con ClaveÚnica o creando un usuario en caso de no contar con registro previo.

Una vez dentro del proceso de postulación, los usuarios deben adjuntar los documentos solicitados en cada convocatoria.

Cada oferta especifica sus propios requisitos, por lo que es importante revisarlos antes de postular.