Colún abre nuevas ofertas de trabajo en varias regiones del país: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

22 jun. 2026 - 18:00 hrs.

La cooperativa láctea Colún publicó una amplia oferta de empleos con vacantes disponibles en distintas regiones de Chile, principalmente en Los Ríos, pero también con oportunidades en la Región Metropolitana, Antofagasta, Atacama, Maule y Magallanes.

Las ofertas incluyen cargos técnicos, profesionales, administrativos y operativos, en modalidad presencial y con jornadas full time, además de algunos puestos temporales y de reemplazo.

Región de Los Ríos concentra la mayor cantidad de vacantes

La mayor parte de los empleos se concentran en la Región de Los Ríos, especialmente en La Unión y Río Bueno, donde Colún mantiene su principal operación productiva.

Entre los cargos disponibles destacan:

Eléctrico de turno

de turno Auditor de calidad y auditor de materiales

Mecánico de turno

de turno Ingeniero de confiabilidad y mantenimiento mecánico

Encargado eléctrico de procesos

Instrumentista

Asistente de laboratorio

Ingeniero trainee

Generalista de RRHH

Analista de subcontratación

Analista de gestión de tiempo

Administrativo y operador de grúa horquilla

horquilla Asesor nutricional

Auxiliares de sala de ventas (La Unión y Futrono, este último en reemplazo de vacaciones )

) Auxiliar de bodega (La Unión y Río Bueno)

Auditor compliance

Ofertas en Santiago, Antofagasta y otras regiones

Aunque el foco está en el sur del país, también hay vacantes en otras zonas:

Región Metropolitana:

Supervisor de distribución (San Bernardo)

de distribución (San Bernardo) Product Manager (Providencia)

Región de Antofagasta:

Administrativo Antofagasta

Despachador Antofagasta

Región de Atacama:

Vendedor canal tradicional en Copiapó

Región del Maule:

Administrativo en Talca

Región de Magallanes:

Administrativo en Punta Arenas

Cómo postular a los trabajos de Colún

Las postulaciones se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la empresa, donde cada oferta detalla requisitos, funciones y tipo de contrato.

Los cargos incluyen modalidades indefinidas, plazo fijo y reemplazos, dependiendo de la necesidad de cada área.

Colún es una de las principales cooperativas lácteas del país, con presencia en distintas regiones y un modelo de negocio enfocado en el trabajo colaborativo entre productores y trabajadores.

La empresa ha destacado por promover estabilidad laboral, formación interna y un enfoque en la calidad de vida de sus equipos.

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