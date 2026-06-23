Feria laboral gratuita ofrecerá más de 2.500 empleos en Santiago: Revisa las empresas participantes y cómo postular

23 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En medio de un complejo escenario para el mercado laboral chileno, una nueva feria de empleo busca conectar a miles de personas con oportunidades de trabajo en distintos rubros. La iniciativa ofrecerá más de 2.500 vacantes y contará con la participación de reconocidas empresas de seguridad, logística, transporte, alimentación y servicios.

La actividad corresponde a la undécima Feria Laboral organizada por Yapo.cl, que se realizará este jueves 25 de junio en Santiago y estará abierta de manera gratuita para quienes se encuentren buscando empleo.

La instancia cobra especial relevancia luego de que la tasa de desempleo alcanzara el 9,1% durante el trimestre febrero-abril de 2026, la cifra más alta desde junio de 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

¿Qué empresas participarán en la feria laboral?

El evento se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 horas en el Hotel Cumbres Lastarria y reunirá a importantes compañías que estarán recibiendo postulaciones de manera presencial.

Entre las empresas participantes se encuentran Ariztía, Adecco, Prosegur, Maclean, ManpowerGroup, Niu Foods, McDonald's, Workforce, Xinerlink, Grupo Alcansa, Activos Chile, Alianza Seguridad y Tur Bus.

Las ofertas laborales estarán enfocadas principalmente en cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales.

Los puestos disponibles corresponden a áreas como:

Seguridad.

Ventas.

Atención al cliente.

Servicios generales.

Logística.

Transporte.

Sector bancario.

Alimentación.

Desde la organización destacaron que el formato presencial facilita el contacto directo entre empleadores y postulantes.

“En un contexto de desempleo histórico, la feria laboral se presenta como una oportunidad real. Más de 2.500 puestos de trabajo, con un contacto directo entre empresas y candidatos en un solo lugar”, señaló el Sales Manager de Yapo.cl, Víctor Ayala.

Además, agregó que “en ferias anteriores, 4 de cada 10 asistentes consiguieron empleo después del evento. La feria no solo ofrece vacantes, entrega resultados”.

Habrá charlas gratuitas de empleabilidad

Junto con las oportunidades laborales, la jornada incluirá tres charlas de empleabilidad impartidas por Generation Chile, Adecco y Fundación Emplea.

Las exposiciones se realizarán entre las 11:00 y las 14:00 horas y estarán orientadas a entregar herramientas para mejorar los procesos de búsqueda de trabajo y empleabilidad.

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