Senado vota este martes la acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau: ¿De qué se le acusa?

30 jun. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala del Senado discutirá y votará este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Aunque inicialmente se requerían 26 votos para aprobar el libelo, la ausencia del senador Manuel José Ossandón, quien se encuentra fuera del país con permiso constitucional, redujo el quórum a 25 sufragios.

Sin embargo, la oposición no lograría reunir los apoyos necesarios debido a que algunos senadores de derecha votarían en contra o se abstendrían.

La sesión comenzará cerca de las 10:30 horas con la relación del secretario general del Senado, Luis Rojas. Posteriormente, los diputados Benjamín Moreno, Pier Karlezi y Paulina Muñoz presentarán formalmente la acusación, mientras que la defensa de Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, dispondrá de 60 minutos para exponer sus argumentos. Luego habrá 30 minutos para la réplica y otros 30 para la dúplica.

A partir de las 15:00 horas, la Cámara Alta sesionará hasta total despacho para votar la acusación constitucional. En su rol de jurado, los senadores analizarán los argumentos de ambas partes y votarán por separado cada uno de los cuatro capítulos del libelo. Además, cada parlamentario podrá fundamentar su voto durante un máximo de cinco minutos.

¿De qué se le acusa al exministro?

La acusación sostiene cuatro cargos contra el exsecretario de Estado:

Infracción al principio de probidad establecido en la Constitución Vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado Vulneración del principio de universalidad presupuestaria Vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.

En la antesala de la votación también se confirmó que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se inhabilitó para participar del proceso. En tanto, Manuel José Ossandón (RN) solicitó permiso constitucional desde el 29 de junio para integrar la comitiva del Presidente José Antonio Kast que viajó a la cumbre del Mercosur en Paraguay. En contraste, el senador Vlado Mirosevic, quien también había sido invitado a Asunción, optó por permanecer en Chile para participar en la votación.

La acusación constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 23 de junio con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, por lo que ahora será el Senado el encargado de definir si el libelo prospera o es rechazado.