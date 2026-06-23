"No he cometido ningún ilícito": Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional en contra del exministro Grau

23 jun. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La instancia contó con 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención.

La reacción del exministro Grau

En un punto de prensa y acompañado por políticos de la oposición, el exencargado de la billetera fiscal señaló que "estoy profundamente agradecido de todo lo que he visto acá y estos días de todos los partidos políticos del progresismo".

"Iremos con la misma tranquilidad y humildad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad", sostuvo.

Agregó que "iremos al Senado a exponer humildemente el convencimiento de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y la acusación no tiene mérito".

La siguiente etapa en el Senado

Tras la votación, quedó establecido que el libelo será formalizado ante el Senado por los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz.

Cabe destacar que el lunes recién pasado la comisión revisora de la Cámara rechazó la AC en contra de Grau, por lo que había ingresado con informe negativo.

En medio de esto, la Democracia Cristiana (DC) manifestó que iba a votar en contra de la acusación, indicando que no había "méritos suficientes" para aprobarla.

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