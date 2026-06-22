Comisión rechaza acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau y avanza a la Sala con informe negativo

22 jun. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

La acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sufrió un duro traspié en su primera valla legislativa. Este lunes, la comisión revisora encargada de evaluar el libelo rechazó la acción jurídica, por lo que el texto legal llegará este martes a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con una recomendación de rechazo (informe negativo).

La votación en la instancia parlamentaria concluyó de manera categórica: tres votos en contra, una abstención y solo un voto a favor. Quienes se manifestaron por rechazar la acusación fueron los diputados Alejandro Bernales (Partido Liberal), Marcela Hernando (Partido Radical) y Carlos Bianchi (Independiente-PPD). Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) optó por la abstención, mientras que el único respaldo al libelo provino del diputado de la bancada republicana, Luis Sánchez.

El factor clave del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)

Uno de los hitos que marcó el debate en esta jornada y que debilitó los argumentos acusatorios fue la publicación del último informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). El documento disipó las dudas sobre supuestas anomalías numéricas en la gestión financiera del exsecretario de Estado.

Según detalló el organismo técnico, el análisis general no identificó "una inconsistencia aritmética" en las proyecciones financieras que sustentaban la acusación. El CFA puntualizó que las diferencias observadas correspondían a supuestos de ajuste o gestión no explicitados del todo.

Así, descartó de plano una "falta de cuadratura" ilegal o dolosa en los balances. Esta conclusión técnica terminó por inclinar la balanza entre varios legisladores independientes y de partidos de centro que se mantenían indecisos.

La Democracia Cristiana cierra filas en contra

De forma paralela al revés en la comisión, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunció oficialmente que rechazará de forma unánime el libelo acusatorio en la Sala. El jefe de la bancada falangista, Jorge Díaz, fue tajante al señalar que la acusación no cuenta con los méritos legales ni hacendarios suficientes para prosperar.

Díaz recordó que la acusación constitucional debe operar siempre como un mecanismo de última ratio (el último recurso legal disponible ante faltas gravísimas en la administración pública) y que, a juicio de su partido, en este caso no se cumple con ese estándar mínimo.

Con este escenario técnico y político, la oposición enfrenta un panorama sumamente cuesta arriba de cara a la votación definitiva en la Sala de la Cámara de Diputados este martes.

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