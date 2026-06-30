"Creemos que una política de alianza es necesaria": Presidenta del FA descarta roces con el PS tras definirse como socialistas

30 jun. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó las principales definiciones políticas del partido tras la realización de su congreso ideológico, instancia donde la militancia reafirmó su identidad como una fuerza socialista, feminista y ecologista.

En conversación con Radio Infinita, la dirigenta fue consultada sobre la decisión del FA de definirse como un partido "socialista" y si esto generaba roces con el PS. Ante esto, la timonel descartó cualquier conflicto y aseguró que esto responde a que comparten "una matriz ideológica, la cual compartimos, y lo que muestra también de que nuestro socio y nuestra política de alianza está bien encaminada".

El rol del Partido Socialista en la unidad

Al respecto, Martínez desestimó que la definición ideológica adoptada por el Frente Amplio represente una contradicción o una disputa directa con las huestes tradicionales del Partido Socialista. Por el contrario, la líder frenteamplista enfatizó el rol que juega dicha colectividad en el tablero político actual, asegurando que "nosotros consideramos que el Partido Socialista es un socio no solo natural, sino también muy importante en la unidad amplia del progresismo". Con esto, la dirigenta buscó sepultar las interpretaciones de rivalidad identitaria entre ambas fuerzas.

En esa misma línea, la timonel frenteamplista fundamentó el diseño estratégico que guiará los próximos pasos del sector al señalar de manera tajante que "creemos que una política de alianza es necesaria". A su juicio, las conclusiones emanadas desde el debate de las bases apuntan a la urgencia de consolidar un bloque articulado en el espectro político actual, detallando que parte de lo que se discutió durante el encuentro sectorial "era la necesidad de tener un espacio amplio de coordinación entre quienes estamos enfrentando los ascensos de la ultraderecha".

Una "izquierda moderna" ante la "ultraderecha"

Para Martínez, las amenazas globales hacia la estabilidad institucional exigen el despliegue de una plataforma moderna y cohesionada en la oposición. La dirigenta argumentó que frente a estas corrientes se requiere "una izquierda moderna capaz de enfrentar esos desafíos con plasticidad, con capacidad de convocatoria, con utilización de nuevas plataformas", elementos que justifican la existencia de una orgánica única capaz de proponer un proyecto de país que ponga límites a las desigualdades estructurales.

Por otra parte, la líder del Frente Amplio descartó que su partido esté adoptando una postura de mayor moderación tras las complejidades propias de la gestión gubernamental, asegurando que el foco principal está en conectar de mejor forma con las necesidades materiales de la ciudadanía mediante la democracia. Asimismo, destacó que el hito del fin de semana recién pasado marcó el cierre definitivo del complejo proceso de unificación de las distintas tendencias que componían el bloque, constituyendo un partido de mayorías que busca proyectar nuevos liderazgos para el país.

Definiciones para la interna partidaria

Finalmente, al ser consultada sobre las próximas elecciones internas de la colectividad programadas para el mes de julio, Martínez reconoció que la opción de postular a una eventual reelección en la presidencia del partido aún se encuentra bajo evaluación. La dirigenta concluyó expresando que se debe "tener la humildad para escuchar a los compañeros, para saber quién es el que puede encarnar mejor ese liderazgo de unidad", manifestando su orgullo por liderar un proceso de unificación que concluyó de forma exitosa y sin disputas internas.