Bancada UDI pide acelerar proyecto para reducir la edad de responsabilidad penal

29 jun. 2026 - 22:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Bancada de la UDI solicitó al Gobierno otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que busca reducir a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente y establecer que los mayores de 16 años sean juzgados como adultos cuando sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social.

La petición fue realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los diputados Jaime Coloma y Eduardo Cretton, integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, luego del homicidio de un niño de 12 años ocurrido la semana pasada en San Bernardo.

Los parlamentarios recordaron que la iniciativa fue presentada en julio de 2018 y sostuvieron que responde al aumento de la participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales.

Además, destacaron que la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de resolución solicitando al Presidente José Antonio Kast acelerar la tramitación de esta propuesta.

Los legisladores también valoraron que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informara que, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, se acordó analizar una eventual reducción de la edad de responsabilidad penal.

"En la actualidad, nuestro país enfrenta una realidad muy distinta a la que existía hace una o dos décadas. La participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante", señalaron.

Los diputados afirmaron que las bandas criminales utilizan a menores para cometer delitos debido a que enfrentan consecuencias penales más bajas.

"Dada la actual crisis de seguridad que estamos viviendo, no podemos seguir enfrentando este fenómeno con herramientas que fueron diseñadas para una realidad completamente distinta a la que hoy tenemos", agregaron.

Una legislación de acuerdo a las necesidades

Asimismo, indicaron que si bien el Estado debe ofrecer oportunidades de reinserción, también tiene el deber de proteger a las víctimas y garantizar sanciones acordes a la gravedad de los delitos.

Junto con esta iniciativa, la bancada gremialista pidió acelerar otro proyecto de ley que busca impedir que los antecedentes penales de quienes delinquen siendo menores de edad sean eliminados automáticamente al cumplir los 18 años, argumentando que ello dificulta acreditar la reincidencia.

"Lo que estamos proponiendo es que el Congreso debata y resuelva si nuestra legislación sigue siendo adecuada para enfrentar la delincuencia actual", afirmaron.

Finalmente, los parlamentarios sostuvieron que "una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos" y concluyeron que "ese es un debate que nuestro país no puede seguir postergando".