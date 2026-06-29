Millonario robo en club ecuestre de Los Ángeles: Delincuentes se llevaron monturas avaluadas en $25 millones

29 jun. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo afectó durante el fin de semana al Club Ecuestre María Antonia de Los Ángeles, en la región del Biobío, luego de que un grupo de delincuentes sustrajera cerca de 25 monturas y diversos implementos para la práctica de la equitación, todo avaluado en más de $25 millones.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto, donde se observa a los sujetos ingresar utilizando chalecos reflectantes, mascarillas, gorros y guantes. En menos de siete minutos cargaron las monturas, riendas, bozales y otros aperos en una camioneta antes de escapar.

La presidenta del club, Marcela Fuentealba, aseguró que los delincuentes actuaron con total conocimiento del lugar y del equipamiento que buscaban. "Entraron, se robaron todo. Hoy, viendo los videos con más calma, nos damos cuenta de que sabían perfectamente a lo que venían", afirmó.

"Tomaron las monturas como alguien que sabe de caballos"

Fuentealba explicó que el horario elegido no fue casual, ya que ese viernes excepcionalmente se realizaba una clínica deportiva con un instructor proveniente de Santiago.

"Nosotros nunca tenemos clases a esa hora. El profesor salió con el grupo y dos minutos después ingresaron. Si hubieran venido un viernes normal, todo habría estado cerrado, con alarma, cámaras y doble candado", sostuvo.

"Tomaron las monturas como las toma alguien que sabe de caballos. Fueron directo a las más caras, que incluso estaban tapadas. No revisaron otras cosas de valor, no abrieron cajas; venían específicamente por las monturas", relató.

Además, lamentó que el robo golpee al club en un momento especialmente complejo. "Hace dos años sufrimos un incendio que nos destruyó por completo y todavía no lográbamos recuperarnos. Esto nuevamente nos deja en el suelo", expresó.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables, quienes hasta ahora no han sido detenidos.

Desde el club hicieron un llamado a entregar cualquier antecedente que permita recuperar el equipamiento, ya que las monturas son de uso altamente especializado y difíciles de comercializar.