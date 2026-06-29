Guardia de seguridad recibe disparo en el rostro tras frustrar robo en tienda del centro de Concepción

29 jun. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un guardia de seguridad resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el rostro luego de frustrar un robo al interior de una tienda Fashion's Park, ubicada en pleno centro de Concepción, en la región del Biobío.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas del sábado, cuando el local se encontraba abierto y con numerosos clientes en su interior.

De acuerdo con la información entregada por el periodista de Meganoticias, Mauricio Hidalgo, el delincuente ingresó inicialmente al recinto para cometer un "robo hormiga", pero fue descubierto por personal de seguridad y obligado a abandonar el establecimiento. Sin embargo, minutos después regresó al lugar con aparentes intenciones de tomar represalias.

Guardia permanece fuera de riesgo vital

Al volver a ingresar a la tienda, el sujeto buscó al guardia con el que había protagonizado el primer altercado, extrajo un arma de fuego y le disparó a quemarropa en el rostro.

Tras el ataque, el autor del disparo escapó del lugar y hasta ahora no ha sido detenido, aunque, según los antecedentes preliminares, ya estaría identificado por la policía.

Tras el incidente, la tienda cerró sus puertas para evacuar a clientes y trabajadores.

Por instrucción del fiscal de turno, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del autor del disparo. La causa se investiga como un "homicidio frustrado".

El guardia permanece internado en un centro asistencial privado de Concepción con lesiones de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital.