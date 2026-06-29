Carabineros frustra contrabando de vehículos hacia Bolivia y detiene a tres personas en la frontera de Arica

29 jun. 2026 - 07:31 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de las tenencias de Chungará y Visviri realizaron durante las últimas horas de este domingo dos procedimientos que terminaron con la detención de tres ciudadanos bolivianos por el delito de contrabando de vehículos en la región de Arica y Parinacota.

Los trabajos permitieron frustrar el traslado ilegal de dos automóviles hacia Bolivia. Con estos operativos, la semana cerró con ocho vehículos recuperados y nueve personas detenidas en la zona fronteriza.

Primer procedimiento en Chungará

El primer operativo fue desarrollado por personal de la Tenencia Chungará mientras efectuaba un patrullaje preventivo en el sector fronterizo.

En ese contexto, los funcionarios interceptaron un vehículo blanco que intentaba cruzar hacia Bolivia a través de un paso no habilitado, a la altura del Hito XVIII. La rápida intervención permitió impedir la salida ilegal del automóvil y detener a su conductor por el delito de contrabando.

El imputado corresponde a un ciudadano boliviano de 45 años, quien no registra detenciones anteriores. El vehículo involucrado es una station wagon marca Honda, modelo Fit, que no mantiene encargo por robo.

Segundo operativo en Visviri

El segundo procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Visviri durante un patrullaje de soberanía.

En la ruta A-93, a la altura del kilómetro 42, los funcionarios interceptaron un vehículo verde que se dirigía hacia un paso no habilitado con destino a Bolivia. La patrulla fiscalizó el automóvil e impidió que abandonara el territorio nacional.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos bolivianos: uno de 17 años, quien no portaba cédula de identidad, y otro de 26 años.

Tras ser consultados en la avanzada de la PDI de Visviri, se estableció que ninguno registraba ingreso ni salida del país en los sistemas institucionales, por lo que ambos permanecían de manera irregular en Chile. Asimismo, no mantienen antecedentes policiales.

El vehículo corresponde a una station wagon Toyota, modelo Funcargo, color verde, que tampoco registra encargo vigente por robo.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición oportunamente del Ministerio Público.