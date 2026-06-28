Detienen a presunto autor de incendio que destruyó departamento en Santiago: Expareja de una de las víctimas sería el responsable

28 jun. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo durante la tarde de este domingo al presunto autor del incendio que, durante la madrugada, destruyó por completo un departamento ubicado en el primer piso de un edificio, en el sector de Rosas con General Baquedano, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el fuego habría sido provocado de manera intencional y el detenido corresponde a la expareja de una de las residentes del inmueble.

La emergencia ocurrió cerca de las 5:30 horas y obligó a la concurrencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran al resto del edificio. En el departamento afectado vivían dos adultos y tres menores de edad, quienes alcanzaron a evacuar a tiempo y resultaron ilesos.

¿Cómo se desarrolló la investigación?

Según informó Carabineros, las diligencias investigativas y el análisis de registros de cámaras de seguridad permitieron establecer que, minutos antes del inicio del incendio, un individuo vestido con ropa oscura habría llegado hasta el acceso del departamento, rociado un líquido acelerante y posteriormente prendido fuego al inmueble.

Asimismo, los antecedentes reunidos apuntaron como principal sospechoso a la expareja de una de las víctimas, quien previamente había denunciado episodios de violencia intrafamiliar y amenazas en su contra. Estos antecedentes fueron incorporados a la investigación que dirige el Ministerio Público.

Detención del sospechoso

Como parte del trabajo especializado realizado por personal del OS-9 de Carabineros, cerca de las 13:05 horas los funcionarios lograron ubicar y detener al imputado en su domicilio, ubicado en la comuna de Estación Central.

El detenido corresponde a un ciudadano peruano, de 30 años, que registra antecedentes policiales por hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Al momento de su captura no mantenía órdenes de detención vigentes y su situación judicial permanece pendiente.

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