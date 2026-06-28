Detienen a conductor de vehículo robado tras persecución en San Bernardo: Intentó atropellar a un carabinero

28 jun. 2026 - 21:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución policial terminó con la detención de un hombre de 23 años acusado de conducir un vehículo con encargo por robo e intentar atropellar a un carabinero durante un procedimiento en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. El operativo finalizó sin personas lesionadas y permitió recuperar el automóvil sustraído.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el vehículo, un Citroën C-Elysée, había sido robado durante la tarde de este domingo desde el estacionamiento del Mall Arauco Maipú. La propietaria denunció que dejó el automóvil estacionado cerca de las 16:20 horas y, al regresar poco más de media hora después, constató que este ya no se encontraba en el lugar.

¿Cómo ocurrió la persecución?

Tras realizar la denuncia, la víctima activó el sistema de posicionamiento GPS del automóvil, lo que permitió conocer su ubicación y apoyar las diligencias policiales. Cerca de las 17:50 horas, personal de la 62.ª Comisaría de San Bernardo logró ubicar el vehículo e inició un seguimiento controlado para concretar su recuperación.

Posteriormente, funcionarios de la 30.ª Comisaría Radiopatrullas intentaron interceptar al conductor en la intersección de San José con Barros Arana. Según el parte policial, el imputado desobedeció las instrucciones de detención y aceleró el automóvil en dirección a uno de los carabineros que participaba en el procedimiento.

Uso del arma de servicio y detención

Frente al riesgo para la integridad del funcionario policial y de otros conductores, un carabinero hizo uso de su arma de servicio con el objetivo de neutralizar la amenaza. Pese a ello, el conductor continuó su huida hasta avenida Portales, a la altura del número 2730, donde finalmente fue interceptado y detenido.

El hombre quedó imputado por los delitos de receptación de vehículo motorizado y homicidio frustrado de Carabinero en acto de servicio. El procedimiento no dejó personas lesionadas y el vehículo fue recuperado. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del SEBV de Carabineros, mientras la situación judicial del detenido permanece pendiente.

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