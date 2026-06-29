Tres delincuentes armados roban auto a conductor de aplicación en Conchalí: Cámaras captaron el violento asalto

29 jun. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de aplicación fue víctima de un robo con violencia la noche del domingo en la comuna de Conchalí, luego de ser intimidado por tres delincuentes armados que le sustrajeron el automóvil que utilizaba para trabajar. Horas más tarde, el vehículo fue recuperado por Carabineros.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando la víctima, un chileno de 34 años y sin antecedentes policiales, se desempeñaba como conductor de la aplicación Didi. En ese contexto, concurrió hasta calle Curepto para recoger a un supuesto pasajero.

De acuerdo con el capitán Carlos Hernández Ferráz, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Norte, el conductor "concurrió hasta calle Curepto, a la altura del número 2375 de la comuna de Conchalí, a recoger un pasajero, lugar donde es abordado por tres sujetos. Uno de ellos lo intimida con un arma de fuego corta, tipo pistola, haciéndolo descender del vehículo, huyendo del lugar en dirección desconocida".

Cámaras registraron cómo actuó la banda

La dinámica del delito quedó registrada por una cámara de seguridad de un domicilio del sector.

En las imágenes se observa cómo uno de los integrantes de la banda, quien simuló ser el pasajero que solicitó el viaje mediante la aplicación, aborda el vehículo por la puerta del copiloto. Segundos después aparecen otros dos sujetos armados, quienes llegan simultáneamente por ambos costados del automóvil: uno por la puerta del conductor y otro por la del copiloto, intimidando a la víctima para obligarla a descender del móvil y concretar el robo.

Además, el registro audiovisual muestra al sujeto actuando de manera coordinada con los otros dos delincuentes antes de ejecutar el asalto.

El oficial agregó que "producto del hecho, no hubo personas lesionadas y tampoco se registraron disparos en el lugar".

Carabineros recuperó el vehículo horas después

Minutos más tarde, Carabineros recibió información sobre el paradero del automóvil, el cual fue encontrado abandonado en calle Doctor Yazigi, también en la comuna de Conchalí, sin ocupantes en su interior.

Al respecto, el capitán Hernández detalló que "se obtuvo información de que el vehículo fue abandonado por estos sujetos y recuperado por personal de Carabineros".

En ese sentido, el oficial precisó que "del hecho se dio cuenta al Ministerio Público, donde el fiscal de turno de la Fiscalía Local Centro Norte instruyó la concurrencia de un equipo SIP al lugar para levantar evidencia y revisar los registros de videos y grabaciones existentes en el sector".

El automóvil será sometido a peritajes antes de ser entregado a su propietario, mientras continúan las diligencias para identificar y detener a los tres sujetos involucrados en el robo con violencia.