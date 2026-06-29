Delincuentes hacen forado y desvalijan joyería familiar en Santiago: Robaron más de $80 millones

29 jun. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una banda de delincuentes protagonizó un millonario robo la tarde del domingo en pleno centro de Santiago, luego de ingresar mediante un forado a una joyería ubicada en el pasaje Matte.

Según los primeros antecedentes, cerca de seis sujetos participaron en el delito, aunque solo cuatro ingresaron al local comercial, mientras que los otros habrían permanecido en el exterior para facilitar la huida.

Para concretar el robo, los antisociales aprovecharon un inmueble ubicado en el Paseo Ahumada que actualmente se encuentra desocupado y en arriendo. Tras forzar los accesos, ingresaron al lugar y realizaron un forado en una de las paredes para acceder directamente al local Gina Joyas, un emprendimiento familiar con más de 15 años de funcionamiento.

Avalúan pérdidas en más de $82 millones

Los propietarios estimaron que el avalúo de lo robado supera los $80 millones solo en joyas de oro y plata. A ello se suma la sustracción de cerca de $2,5 millones en efectivo y los daños provocados en el local.

"A eso de las siete de la tarde ingresaron cuatro individuos a nuestra joyería que tenemos acá en el pasaje Matte. Ingresaron e hicieron un forado supergrande y se llevaron todo", dijo Carol Valdivieso, dueña de Joyería Gina.

Pese al millonario robo, el local cuenta con cámaras de seguridad en su interior. Las imágenes permitirían establecer el recorrido de la banda, ya que inicialmente cuatro delincuentes ingresaron al local, pero posteriormente fueron captados seis sujetos caminando por el sector.

Además, según los antecedentes recopilados, los delincuentes habrían utilizado inhibidores de señal para dificultar el funcionamiento de algunos sistemas de seguridad.

"Está estudiado. El muchacho que está de ambulante dice que él sabe todo, pero no puede hablar por seguridad de él, que le pueden hacer algo. Dice que el sábado, como a las 4 o 5 de la tarde, vinieron varios tipos. Algunos abrieron la puerta aquí y se metieron el día sábado. Y al otro día vinieron nuevamente como a las 6 de la tarde; de ahí hicieron el forado", relató Jaime Garrido, dueño también de la joyería.

La investigación quedó a cargo de las policías, que buscan identificar a los responsables mediante las cámaras de seguridad y otros antecedentes recopilados tras el millonario robo.