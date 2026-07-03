Más de 300 vehículos clásicos en exhibición: Así puedes comprar entradas para Motor Clásica 2026

03 jul. 2026 - 08:50 hrs.

Los vehículos clásicos tienen algo que los autos modernos difícilmente pueden replicar: una historia detrás de cada pieza, una época condensada en una carrocería y la sensación de que cada uno de ellos sobrevivió al tiempo por alguna razón. Para quienes sienten esa fascinación, hay una fecha que ya debería estar marcada en el calendario.

El patrimonio automotriz no es solo un asunto de coleccionistas. Es también una forma de entender la historia de la industria, la tecnología y el diseño a lo largo del siglo pasado, y un puente entre generaciones que comparten la misma curiosidad por los objetos que definieron épocas enteras. En Chile, ese interés ha ido creciendo de la mano de una comunidad cada vez más activa y organizada.

¿De qué se trata Motor Clásica 2026?

Motor Clásica 2026 llega para convertirse en el mayor encuentro del patrimonio automotriz del país, reuniendo más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos históricos en una muestra que busca poner en valor la evolución de la industria automotriz desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX. Una propuesta que combina exhibición, concurso y experiencias para toda la familia.

La selección de vehículos incluirá ejemplares provenientes de países con una larga tradición automovilística, como Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón. A esto se sumará una destacada participación de museos y clubes especializados de todo Chile, que exhibirán parte de las colecciones patrimoniales más importantes del país.

Uno de los momentos más esperados del evento será el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026, que reconocerá la excelencia en conservación, originalidad e historia de los vehículos participantes. En total se entregarán 49 premios en distintas categorías, culminando con la elección del Best of Show, el máximo galardón que distinguirá al vehículo más sobresaliente de toda la exhibición.

La evaluación estará a cargo de un jurado compuesto por especialistas nacionales e internacionales vinculados a la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, lo que le otorga al concurso un estándar de reconocimiento a nivel global. Una distinción que los coleccionistas participantes tomarán muy en serio.

Más allá de la exhibición y el concurso, el evento contará con espacios interactivos y actividades pensadas para acercar al público general y a las familias a la historia del automóvil y la cultura del coleccionismo. Una propuesta que trasciende al público especializado y abre la puerta a quienes simplemente sienten curiosidad por estos objetos únicos.

Entradas

Motor Clásica 2026 se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Club Hípico de Santiago, uno de los recintos con mayor tradición y capacidad de la capital. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.com, plataforma donde se pueden adquirir con anticipación para asegurar el ingreso.

Los clientes de Banco Scotiabank y Shell tienen acceso a un 20% de descuento en la compra de entradas, válido hasta agotar el stock destinado a la promoción. Una buena razón para no dejar la compra para último momento y aprovechar el descuento antes de que se agote.

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