Cuatro sujetos ingresaron a una casa y asesinaron a balazos a un ciudadano dominicano en Independencia

03 jul. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano dominicano de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos la noche del jueves al interior de su vivienda en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos cuatro sujetos ingresaron al inmueble y dispararon contra la víctima, quien murió en el lugar. Además, una segunda persona resultó herida por un impacto balístico en una pierna y fue trasladada al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital.

¿Cómo ocurrió el crimen?

La fiscal de la Fiscalía ECOH, Paola Salcedo, informó que el homicidio ocurrió cerca de las 19:00 horas y que los atacantes ingresaron directamente al domicilio de la víctima.

"Lo que se sabe hasta el momento es que ingresan a lo menos cuatro sujetos al pasaje y le dan muerte. La víctima muere a propósito de impactos balísticos en su cuerpo", señaló.

La persecutora agregó que "todo indica que los sujetos ingresan al interior del domicilio y la víctima fallece al interior de este producto de impactos balísticos".

Otra persona resultó herida

La fiscal Salcedo indicó que la víctima recibió tres impactos balísticos, aunque en el sitio del suceso se levantó evidencia que da cuenta de una mayor cantidad de disparos.

Asimismo, confirmó que "hay una persona que resulta lesionada también por un impacto balístico en una de sus piernas, actualmente hospitalizada", mientras se verifica cuál fue su participación en los hechos.

La víctima fatal se encontraba junto a su grupo familiar al momento del ataque y, según informó la Fiscalía, mantenía situación migratoria regular en Chile.

Por ahora no hay personas detenidas. La Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH continúan realizando diligencias para identificar a los responsables, establecer cómo se produjo el ataque y determinar el móvil del crimen.

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