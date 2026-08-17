Emergencia climática obliga a trasladar a más de 500 reos desde Tocopilla y deja un fallecido

17 ag. 2026 - 23:42 hrs.

¿Qué pasó?

La emergencia meteorológica que afecta al norte del país obligó a desplegar operativos en distintas regiones, pero fue en Antofagasta donde se concentraron algunas de las situaciones más complejas. Quebradas activadas, evacuaciones, cortes de tránsito y remociones en masa marcaron la jornada.

Uno de los principales procedimientos ocurrió en Tocopilla, donde 540 internos fueron trasladados desde el Centro de Detención Penitenciario hacia Antofagasta ante los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas.

El traslado de los reos

El operativo se desarrolló mientras más de 2.000 personas eran evacuadas preventivamente en cuatro sectores de Tocopilla: Pacífico Norte, Tres Marías, población Colón y población Huella Tres Puntas.

“Se encuentra en curso un operativo de traslado en el cual están participando obviamente Gendarmería, las policías y se han tomado una serie de resguardos de seguridad para trasladar a estos 540 internos”, explicó el biministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Un fallecido tras caída de rocas

La emergencia también dejó una víctima fatal en la Región de Antofagasta. El accidente ocurrió en el kilómetro 28 de la Ruta 1, donde rocas cayeron sobre la calzada y alcanzaron a una camioneta.

La víctima era el conductor del vehículo, de aproximadamente 54 años. Los otros cuatro pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, lamentó el fallecimiento: “Tenemos que lamentar una persona fallecida en la región de Antofagasta producto de un accidente de tránsito por caída de rocas en la calzada del kilómetro 28 de la Ruta 1. Queremos hacer extensivo nuestro pésame a su familia y cercanos”.

En paralelo, Senapred contabilizó preliminarmente 244 personas albergadas entre las regiones afectadas: 200 en Antofagasta, 24 en Arica y Parinacota y 20 en Tarapacá. También se registraron siete damnificados en Tarapacá, 40 viviendas con daños menores y otras 21 que permanecían en evaluación.

Evacuaciones se mantienen

En Tocopilla, las personas evacuadas de los cuatro sectores señalados deberán permanecer fuera de las zonas de riesgo. La autoridad advirtió que las condiciones podrían generar nuevas remociones en masa o aluviones.

“Las condiciones de riesgo de remoción en masa o aluviones no se han debilitado producto de este evento, por lo tanto les pedimos a las personas no retornar hasta que las autoridades así lo indiquen”, enfatizó Cebrián.

Durante la jornada, además, se utilizaron ocho veces los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE): cuatro para reforzar evacuaciones y otros cuatro con carácter preventivo.

La lluvia también afectó el suministro eléctrico. Según la SEC, cerca de 18 mil clientes permanecían sin electricidad, más de 10 mil de ellos en Arica y Parinacota.

La lluvia continuará

Aunque en algunos sectores las precipitaciones disminuyeron durante la tarde, las autoridades insistieron en que el fenómeno meteorológico continúa.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alarma por precipitaciones intensas para el litoral y la cordillera de la costa entre Tocopilla y Taltal.

“El evento no ha terminado. Se esperan precipitaciones de distinta intensidad para mañana, durante la jornada, las que van a estar concentradas en la Región de Antofagasta, en el litoral principalmente y precordillera, y valles cordilleranos”, advirtió Cebrián.

La directora de Senapred llamó además a informarse únicamente a través de canales oficiales y a respetar las instrucciones de las autoridades ante eventuales evacuaciones o restricciones.