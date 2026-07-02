En un operativo de siete horas: GOPE rescata a dos excursionistas atrapados en un barranco de la Quebrada de Macul

02 jul. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de rescate desplegado por Carabineros permitió poner a salvo a dos excursionistas que permanecían atrapados en un sector de difícil acceso al interior del Parque Quebrada de Macul, en la comuna de La Florida.

El procedimiento fue encabezado por personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), que logró ubicar a los jóvenes y concretar su rescate desde un barranco tras varias horas de trabajo en terreno.

Excursionistas perdieron contacto con sus familias

Durante la noche, cerca de las 23:00 horas, Carabineros recibió un llamado al nivel de emergencias 133. En la comunicación, una persona informó que su hijo y un amigo habían ingresado durante la madrugada del 30 de junio al Parque Quebrada de Macul sin avisar a sus familiares y que debían regresar alrededor de las 19:00 horas, lo que finalmente no ocurrió.

De acuerdo con los antecedentes entregados, uno de los excursionistas, de 18 años, presentaba una lesión en una de sus rodillas, situación que habría informado a un guardaparques cerca de las 17:00 horas. Posteriormente, se perdió todo contacto con ambos jóvenes, generando preocupación entre sus familiares.

Tras llegar al lugar, personal policial logró establecer contacto telefónico con los excursionistas, confirmando que se trataba de un menor de 13 años y un joven de 18 años, quien mantenía la lesión en su rodilla.

GOPE realizó un complejo rescate en la Quebrada de Macul

Frente a esta situación, Carabineros activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, disponiendo el despliegue de personal especializado del GOPE.

Con las coordenadas entregadas por los excursionistas, los efectivos iniciaron un ascenso hacia la zona donde se encontraban los afectados, un recorrido que implicaba aproximadamente siete horas de caminata.

Cerca de las 04:00 horas, los rescatistas lograron ubicar a ambos jóvenes en un sector de difícil acceso, específicamente al interior de un barranco. Debido a las complejas condiciones del terreno, el equipo especializado debió realizar maniobras de aproximación y rescate que se extendieron por cerca de cinco horas adicionales.

Una vez concretada la extracción de los jóvenes, se coordinó su evacuación aérea debido a la complejidad geográfica del sector y a la lesión que presentaba el excursionista de 18 años.