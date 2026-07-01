Violento portonazo a pareja de adultos mayores en Conchalí: Delincuentes clonaron WhatsApp de la mujer para estafar a su familia

01 jul. 2026 - 05:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo la tarde del martes en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana. Tras sustraerles el vehículo, los delincuentes lograron clonar el WhatsApp de la mujer para pedir dinero a familiares y vecinos.

El asalto ocurrió cerca de las 19:00 horas en calle La Coruña, cuando el hombre estaba llegando a su domicilio e intentaba ingresar el automóvil. En ese momento fue interceptado por cinco sujetos, quienes lo intimidaron con armas de fuego y le robaron el vehículo y otras pertenencias.

Delincuentes también estafaron a familiares

Después del portonazo, el matrimonio comenzó a recibir llamados de los supuestos asaltantes, quienes les exigían dinero para devolver el automóvil.

Paralelamente, los delincuentes se hicieron pasar por carabineros y convencieron a la esposa de entregar un código de verificación de WhatsApp, con el que lograron tomar control de su cuenta.

Una vez que accedieron a la aplicación, comenzaron a enviar mensajes a familiares y vecinos solicitando transferencias de dinero. Según los antecedentes preliminares, algunas personas alcanzaron a depositar cerca de $100 mil.

La PDI investiga el caso

La inspectora Javiera Concha, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Pudahuel, informó que la denuncia corresponde a un robo con intimidación en la modalidad de portonazo ocurrido en el domicilio de la víctima.

"Fue interceptada en su propio domicilio por cinco individuos, aparentemente menores de edad, quienes, encapuchados y premunidos de armas de fuego, procedieron a intimidarlo y sustraerle su vehículo particular", señaló.

La funcionaria agregó que, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detectives realizaron la inspección del sitio del suceso, el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

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