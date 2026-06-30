Carabineros detiene a dos adolescentes armados en Quilicura: Portaban revólver a fogueo y réplica de subametralladora

30 jun. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos la mañana del lunes por Carabineros en la comuna de Quilicura, luego de ser sorprendidos con un revólver a fogueo y una réplica de subametralladora de aire comprimido al interior del vehículo en el que se encontraban.

El procedimiento fue realizado por personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas en apoyo a la 49ª Comisaría de Quilicura, durante un patrullaje preventivo en Villa San Esteban.

El capitán Esteban Jiménez, comisario de servicio de la 49ª Comisaría de Quilicura, explicó que el operativo se originó cerca de las 11:15 horas, cuando los funcionarios detectaron un automóvil estacionado con dos ocupantes y decidieron efectuar una fiscalización.

Adolescentes detenidos y vehículo retirado de circulación

"Gracias al apoyo constante y permanente de personal de Radiopatrullas que tenemos en la comuna realizando diversos servicios policiales, cerca de las 11 de la mañana, mientras efectuaban patrullajes preventivos por Villa San Esteban, se percataron de la presencia de dos individuos que estaban al interior de un vehículo estacionado. Al realizar el control de sus ocupantes, Carabineros advirtió que al interior del automóvil había dos armamentos", señaló.

Al revisar el vehículo, los uniformados encontraron un revólver a fogueo en el asiento del conductor y una réplica de subametralladora de aire comprimido oculta en los asientos traseros. Ambos elementos fueron incautados y posteriormente sometidos a peritajes por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP).

Respecto de las armas, el oficial precisó que "no estaban aptos o habilitados para el disparo al momento de la detención o del procedimiento, pero eso no quita que puedan ser adaptados para tal cometido. Perfectamente estos armamentos pueden pasar desapercibidos y ser utilizados en robos con intimidación o robos con violencia. A eso se suma el trauma de las víctimas, la sensación de temor y, en definitiva, la víctima termina cediendo ante él o los delincuentes".

El capitán Jiménez también destacó que los adolescentes no opusieron resistencia durante el procedimiento: "No ponen ninguno de los niveles de resistencia, por lo mismo el carabinero actúa conforme a la verbalización y al uso de los procedimientos pertinentes con los detenidos, procediendo posteriormente al esposamiento para revisar los elementos que habían sido observados desde el exterior".

Asimismo, confirmó que ambos menores no registran antecedentes penales y que, por ahora, no existen antecedentes que los vinculen con otros delitos.

"Tampoco tenemos antecedentes, al menos en este procedimiento, de que estén vinculados a algún otro hecho ocurrido con anterioridad. Eso no lo podemos descartar, pero será el Ministerio Público, a través de la investigación penal, el encargado de establecer una eventual vinculación, si existiera", indicó.

Los dos adolescentes permanecen detenidos a la espera de la resolución que adopte el Ministerio Público respecto de su situación judicial, mientras que el vehículo fue retirado de circulación para la realización de los peritajes correspondientes.