Adolescente de 17 años es asesinado de un balazo en Lo Prado: Investigan discusión previa con dueño de una barbería

30 jun. 2026 - 23:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente chileno de 17 años murió la tarde de este martes tras recibir un disparo en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la Fiscalía, la víctima recibió un impacto balístico en el costado izquierdo del tórax y fue trasladada por particulares hasta el SAR Dr. Raúl Yazigi, donde se constató su fallecimiento.

Investigan una discusión previa

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo explicó que los antecedentes apuntan a que antes del homicidio habría existido una discusión entre la víctima y el presunto agresor.

"Solamente hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa entre ambos", señaló el persecutor.

Asimismo, indicó que los investigadores están tomando declaraciones a testigos y realizando diversas diligencias para establecer si el crimen obedeció a una rencilla anterior o a otro motivo que todavía no ha sido determinado.

Dueño de una barbería es persona de interés

Respecto del presunto autor, el fiscal confirmó que existen testigos que entregaron la individualización de una persona; particularmente, el dueño de una barbería ubicada junto al lugar donde ocurrió el ataque, quien pasó a ser una persona de interés dentro de la investigación.

"Hay testigos presenciales que dan una individualización de una persona, pero ello tiene que ser corroborado con otro tipo de pruebas para efectos de poder establecer y dirigir la persecución penal en su contra", sostuvo.

El fiscal también informó que la pareja del adolescente, quien se encontraba con él al momento del ataque, está colaborando con la investigación en calidad de testigo. Además, señaló que se analizará si este homicidio guarda relación con otro hecho policial ocurrido recientemente en el mismo sector de Lo Prado, una hipótesis que por ahora tampoco ha sido confirmada.

La Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el OS9 de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió el ataque, cuál fue su motivación y quién fue el responsable.

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