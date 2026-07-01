Video muestra cómo dos delincuentes rompían una reja para entrar a una casa en La Reina: Fueron detenidos tras persecución

01 jul. 2026 - 00:25 hrs.

¿Qué pasó?

Dos delincuentes fueron detenidos la noche de este miércoles luego de intentar ingresar a robar a una vivienda en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa cómo ambos sujetos forzaban y rompían la reja de acceso del inmueble utilizando herramientas. Tras la denuncia de una vecina, personal de Seguridad Municipal y Carabineros llegó al lugar e inició un seguimiento que terminó con la captura de ambos.

Vecina alertó a Seguridad Municipal

El director subrogante de Seguridad de La Reina, Juan Pablo Flores, explicó a Meganoticias que el procedimiento comenzó tras un llamado recibido en la central de seguridad comunal 1419, desde donde se mantuvo contacto permanente con la familia afectada mientras se dirigían los equipos de emergencia.

"El personal municipal concurrió junto con una patrulla mixta (con Carabineros), logrando identificar a las personas que ingresaron al domicilio, deteniéndolas y reduciéndolas en el lugar", señaló.

Los sorprendieron cuando intentaban escapar

Flores detalló que los sujetos portaban dos destornilladores de gran tamaño, herramientas con las que lograron forzar la reja para ingresar a la vivienda.

Sin embargo, al advertir la llegada de Seguridad Municipal y Carabineros, ambos escaparon a pie. Durante la huida, uno de ellos ingresó a una panadería, donde finalmente fue encontrado y detenido.

Flores agregó que ambos imputados son mayores de edad y mantienen antecedentes por delitos similares. Tras su captura, quedaron a disposición de Carabineros para pasar a control de detención.

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