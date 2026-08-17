Cortes de agua por hasta 15 horas: Estas tres comunas se verán afectadas por la suspensión del suministro este martes

17 ag. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos, Aguas Andinas programó cortes de aguas en varias zonas de la Región Metropolitana para la jornada de este martes 18 de agosto.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de tres comunas los que se verán afectados, por hasta 15 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

En específico, son las comunas de tres las que sufrirán interrupción en el suministro.

En el caso de Lo Barnechea, la suspensión se debe a una mantención de la estación reguladora; en Huechuraba, por renovación de redes; y en La Florida, por cambio de válvula.

Estos son los perímetros afectados:

Lo Barnechea

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del miércoles:

Huechuraba

Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles:

La Florida

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas:

Todo sobre corte de agua