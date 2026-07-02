Detienen a hombre sospechoso de amenazar al embajador de Estados Unidos en Chile: Hallaron armas y drogas en su domicilio

02 jul. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano chileno de 51 años fue detenido este miércoles en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, por su presunta participación en las amenazas dirigidas contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI en cumplimiento de una orden de entrada y registro, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada el pasado 22 de junio, cuyos antecedentes permanecen bajo reserva.

Hallaron armas, drogas y un dispositivo electrónico

Durante el allanamiento al domicilio del sospechoso, los detectives incautaron un arma a fogueo, drogas y un dispositivo electrónico que, según los antecedentes de la investigación, lo vincularía con las amenazas dirigidas al representante diplomático estadounidense.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el detenido fue identificado como Mauricio Castillo Guerra y será puesto a disposición del Ministerio Público durante este jueves.

En una primera etapa, la formalización estaría relacionada con los elementos encontrados en su vivienda, mientras que la investigación por las amenazas contra el embajador continuará su curso y podría dar origen a nuevos cargos.

Las amenazas habrían sido difundidas por internet

Según informó The Clinic, las intimidaciones habrían sido realizadas mediante pitanzas telefónicas y posteriormente difundidas a través de YouTube.

El subcomisario de la Bicrim de Las Condes, Ignacio Ramírez, explicó que "son amenazas que, si bien se dan en un contexto privado de llamadas telefónicas, luego son publicadas en distintos medios digitales".

El detective agregó que "muchas personas viralizaron esta información y pudieron tener acceso tanto a las llamadas como a las imágenes donde este sujeto realizaba las amenazas, tanto en contra de autoridades como en contra de instituciones públicas".

Por ahora, el hombre permanece detenido mientras la PDI y la Fiscalía continúan reuniendo antecedentes para determinar su eventual responsabilidad en las amenazas contra el embajador estadounidense.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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