Violento turbazo en Puente Alto: Familia con dos niñas fue amenazada por ocho delincuentes en medio de ola de robos

02 jul. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia vivió momentos de terror la noche del martes en la comuna de Puente Alto, luego de que un grupo de ocho delincuentes irrumpiera en su vivienda y amenazara a sus integrantes, entre ellos dos niñas de 5 y 8 años, durante un violento turbazo.

El hecho ocurrió en calle Bahamondes, donde los vecinos aseguran que la delincuencia se ha intensificado en los últimos meses. Según relataron, en el sector se han registrado 19 robos de distinta índole en los últimos tres meses, una cifra que mantiene en alerta a la comunidad.

De acuerdo con los antecedentes recopilados en el lugar, el grupo delictual ingresó cerca de las 22:00 horas a la vivienda, donde intimidó a la familia con armas de fuego mientras sustraía diversas especies.

Delincuentes habrían estudiado la vivienda antes del ataque

Vecinos sostienen que los delincuentes actuaron de manera organizada y que incluso habrían realizado labores de vigilancia previas para identificar el inmueble antes de concretar el robo. Parte de esos movimientos quedaron registrados por cámaras de seguridad del sector. Tras cometer el delito, los sujetos escaparon.

La dueña de casa entregó un dramático testimonio sobre lo ocurrido durante el asalto: "Nosotros nos dimos cuenta cuando, después de tomar once con las niñas, escuchamos unos unos ruidos muy fuertes que estaban en la puerta de interior, que estaban tratando de sobrepasar".

"Aún así tenía fierro mi puerta y eran como 8 personas que estaban queriendo entrar. Entonces, yo agarré mi celular, me fui con mis niñas a esconderme y mi esposo sí se llevó la mala pasada de que a él le pegaron para que no pueda hacer ninguna fuerza y los demás sacaron todo lo que lo que podían tener de valor", añadió.

Vecinos denuncian al menos 19 robos en tres meses

El caso se suma a una serie de hechos delictuales que afectan a calle Bahamondes. Residentes aseguran que hace apenas dos semanas una vivienda ubicada frente al inmueble afectado sufrió un robo con características similares.

Además, denuncian que los delincuentes no solo atacan casas particulares, sino también minimarkets, camiones repartidores y vecinos cuando salen o regresan de sus trabajos.

"Estamos desprotegidos": El llamado de los vecinos

Los residentes manifestaron su preocupación por la reiteración de estos delitos y aseguraron que la situación se ha vuelto insostenible.

"Es una inseguridad terrible la que estamos viviendo. Realmente nosotros estamos desprotegidos. Acá ya no hay horario. Vienen a robar en cualquier horario. Hace tres semanas ustedes estuvieron acá conmigo. No hicieron el lo mismo que le hicieron a la vecina. La diferencia es que a mí fue a las dos de la mañana y ahora ya cerca de las 10 de la noche. Esto no puede seguir no puede seguir quedando ahí impune", relató una vecina.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, unidad que realizará las diligencias para identificar y detener a la banda que estaría detrás de este y otros robos registrados en el sector de calle Bahamondes.