Ministro Arrau encabeza operativo policial en Cerro 18 de Lo Barnechea: Realizaron controles de identidad y migratorios

02 jul. 2026 - 23:14 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este jueves un operativo policial en el sector de Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, donde se realizaron controles de identidad, vehiculares y migratorios como parte del Plan Operativo de Seguridad Pública.

En el despliegue participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Seguridad Municipal, quienes realizaron fiscalizaciones en distintos puntos estratégicos de la comuna.

Participaron 67 funcionarios

A través de sus redes sociales, el ministro Arrau explicó que se desplegaron controles de identidad, vehiculares y migratorios en varios puntos de la comuna, incluyendo Cerro 18.

"Estas intervenciones son parte del Plan Operativo de Seguridad Pública para fortalecer la presencia del Estado, aumentar la prevención y llevar más seguridad a los barrios, mediante una coordinación efectiva entre las distintas instituciones", afirmó.

El secretario de Estado agregó que en el operativo participaron 67 funcionarios especializados de Carabineros, además de detectives de la PDI y funcionarios municipales.

La PDI participó buscando prófugos y fiscalizando migrantes

El jefe regional subrogante de la PDI Metropolitana, Jorge Abate, explicó que la labor de la institución durante este tipo de operativos se centra en la búsqueda de personas requeridas por la justicia.

"Es un trabajo que, por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, busca prófugos de la justicia, también controles y fiscalizaciones de migrantes", señaló.

Finalizamos el día en un nuevo operativo de seguridad en Lo Barnechea junto al alcalde Felipe Alessandri, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, Carabineros, la PDI y… pic.twitter.com/80LcTFhTsN — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 3, 2026

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