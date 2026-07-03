"Esto es grave, no hay como minimizarlo": Juan Manuel Astorga por duro dictamen de Contraloría sobre Steinert
03 jul. 2026 - 09:13 hrs.
Astorga enfatiza que el caso es grave y que, más allá de la responsabilidad individual, representa una oportunidad para que el gobierno deje de proteger errores y fortalezca la institucionalidad y los controles internos.
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