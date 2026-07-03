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Máximas de apenas 5°C: ¿Cuánto frío hará este sábado en la Región Metropolitana?

¿Qué pasó? 

Tal como se ha venido dando en los últimos días, un marcado descenso en las temperaturas se espera para este sábado 4 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frío extremo se sentirá con intensidad en gran parte del día, alcanzando máximas de apenas 5°C en algunas zonas. 

Máximas de apenas 5°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 0°C y 11°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 0°C y una máxima de 5°C.

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Para Santiago Centro, la proyección es de 0°C durante la mañana y 12°C en la tarde. Heladas intensas también se anticipan en el sector poniente, con extremas de 2°C y 10°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 0°C y 13°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 2°C de mínima y una máxima de 10°C.

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La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 0°C y 11°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 0°C y 5°C.

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