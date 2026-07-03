Máximas de apenas 5°C: ¿Cuánto frío hará este sábado en la Región Metropolitana?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Tal como se ha venido dando en los últimos días, un marcado descenso en las temperaturas se espera para este sábado 4 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frío extremo se sentirá con intensidad en gran parte del día, alcanzando máximas de apenas 5°C en algunas zonas.
Máximas de apenas 5°C
En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 0°C y 11°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 0°C y una máxima de 5°C.Ir a la siguiente nota
Para Santiago Centro, la proyección es de 0°C durante la mañana y 12°C en la tarde. Heladas intensas también se anticipan en el sector poniente, con extremas de 2°C y 10°C.
En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 0°C y 13°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 2°C de mínima y una máxima de 10°C.
La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 0°C y 11°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 0°C y 5°C.
Notas relacionadas
- "Hay que estudiarlo...": Jaime Leyton explica inusual "temporal huracanado" que dejó vientos de 120 km/h en Antuco
- Se aproxima temporal de viento y lluvia: Jaime Leyton pronostica hasta 150 mm de precipitaciones en cuatro días en el sur
- Desarrollo de tormentas de arena: Emiten alerta por vientos de hasta 100 km/h en zonas de dos regiones del norte de Chile