Máximas de apenas 5°C: ¿Cuánto frío hará este sábado en la Región Metropolitana?

03 jul. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como se ha venido dando en los últimos días, un marcado descenso en las temperaturas se espera para este sábado 4 de julio en distintos sectores de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frío extremo se sentirá con intensidad en gran parte del día, alcanzando máximas de apenas 5°C en algunas zonas.

Máximas de apenas 5°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 0°C y 11°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 0°C y una máxima de 5°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 0°C durante la mañana y 12°C en la tarde. Heladas intensas también se anticipan en el sector poniente, con extremas de 2°C y 10°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 0°C y 13°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 2°C de mínima y una máxima de 10°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 0°C y 11°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 0°C y 5°C.

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