"Hay que estudiarlo...": Jaime Leyton explica inusual "temporal huracanado" que dejó vientos de 120 km/h en Antuco

02 jul. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, afirmó este jueves que las intensas rachas de viento registradas en Antuco corresponden a un fenómeno meteorológico poco frecuente.

El especialista explicó que, debido a que las ráfagas alcanzaron los 120 km/h, el evento se clasifica como un "temporal huracanado".

El experto explicó que el intenso temporal que afectó el miércoles a Antuco corresponde a un fenómeno que será necesario analizar con mayor profundidad qué provocó su intensidad.

Un caso que debe ser estudiado

"El tipo de proceso de este viento del este tiene cierta frecuencia en la zona centro-sur del país, pero es muy raro que alcance esas magnitudes de viento. Por eso es un caso de estudio que merece detenerse a ver con más detalle", señaló el especialista.

Leyton explicó que, hasta ahora, el origen del fenómeno se atribuye a la diferencia de presión atmosférica entre ambos lados de la cordillera.

"Lo que sí se sabe es que hay una zona de alta presión en Argentina y una zona de baja presión en el lado chileno, en la zona centro-sur. Esa diferencia de presión entre el lado chileno y el lado argentino es la que genera este viento", indicó.

Sin embargo, sostuvo que esa explicación podría no ser suficiente para justificar la magnitud de las ráfagas. "Hay que estudiarlo con más detalle para ver si solamente ese es el origen de esta diferencia de presión entre el lado argentino y chileno, o hay otro factor que haya contribuido a esa intensidad, que es muy inusual en la zona", agregó.

¿Por qué se le denomina "temporal huracanado"?

El meteorólogo aclaró que, pese a la fuerza de las ráfagas, el fenómeno no puede catalogarse como un huracán. "Definitivamente no se le puede llamar un huracán, porque no es el mismo tipo de proceso ni tiene la misma conformación meteorológica", explicó.

"Estos son vientos de la categoría mínima de un huracán, que son 120 kilómetros por hora. Según la escala de Beaufort, se le llama temporal huracanado por la magnitud de los vientos, pero no corresponde a un huracán", concluyó.